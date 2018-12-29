«برنت» يهبط و مخاوف من نمو الخام الأميركي

المصدر: طوكيو - رويترز

تراجع سعر خام برنت 0.17% الى 52.02 خلال جلسة أمس، في المقابل ارتفع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط0.81% الي 44.97، وأبقى نمو مخزونات الخام الأميركية والمخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد العالمي الأسواق تحت ضغط.

ومن جانبها، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إيرادات البلاد من النفط والغاز بلغت 2.4 مليار دولار في نوفمبر مقارنة مع 2.87 مليار دولار في أكتوبر، لكنها توقعت ارتفاع إيرادات العام بالكامل إلى 24.2 مليار دولار، بزيادة 76% عن العام الماضي. وقالت إنه على الرغم من أن إيرادات نوفمبر أقل من الشهر السابق، فإنها «ثالث أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية 2018».