وول ستريت تصعد و«نيكاي» صوب أول خسارة سنوية منذ 2011

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت الأسهم الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا في مستهل ثالث جلسة من المكاسب بعد عطلة عيد الميلاد. وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعاً 74.79 نقطة، أو 0.32 بالمئة، إلى 23213.61 في حين صعد ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 9.94 نقطة، أو 0.40 بالمئة، إلى 2498.77 نقطة.

وقفز ناسداك 37.29 نقطة، أو 0.57 بالمئة، إلى 6616.79 نقطة. ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس بدعم من صعود بورصة وول ستريت مع اقتراب أسبوع مضطرب من نهايته وفي الوقت الذي يلملم فيه المستثمرون جراحهم بعدما هبط المؤشر ستوكس 600 إلى أدنى مستوياته منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وزاد المؤشر ستوكس 1 % خلال الجلسة مع ارتفاع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 %. وبلغ المؤشر القياس الأوروبي أدنى مستوى منذ التاسع من نوفمبر 2016 عند 327.34 نقطة يوم الخميس. ومن جانبه أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً في آخر أيام تداوله أمس مع تراجع الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة، ما قاد المؤشر إلى تسجيل أول خسارة سنوية في سبعة أعوام.

وهبط نيكي 0.31 % في ختام الجلسة إلى 20014.77 نقطة، وسجل المؤشر القياسي خسارة نسبتها 12.1 % في عام 2018، وهي أول خسارة سنوية منذ عام 2011، منهياً بذلك أطول موجة مكاسب منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.