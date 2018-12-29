خسائر الأسواق العالمية تضغط على الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كثفت خسائر الأسواق العالمية والنفط من الضغوط على الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي في وقت غابت فيه المحفزات وظلت السيولة عند مستويات متدنية مع تزايد عمليات «المارجن» لوقف خسائر البيع بالهامش.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.6% إلى مستوى 2469.49 نقطة، مع هبوط أسهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني»، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 0.51% ليغلق عند 4831.23 نقطة بضغط من «أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«الدار العقارية».

واستغلت المحافظ الاستثمارية والمؤسسات وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية لزيادة مراكزهم المالية حيث اتجهوا نحو الشراء بصافي استثمار47.63 مليون درهم، منها 21.25 مليون درهم في أبوظبي، و26.4 مليون درهم في دبي.

ووصلت سيولة الأسواق خلال الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بعد تسجيلها 1.02 مليار درهم، منها 661.7 مليون درهم في دبي، و353.4 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 959.45 مليون سهم، موزعه بواقع 170.75 مليون سهم في أبوظبي، و788.7 مليون سهم في دبي، من خلال تنفيذ 15.2 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 41.6 مليون درهم، منها 21 مليون درهم للأجانب، و20.57 مليون درهم للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 41.6 مليون درهم، موزعة بواقع 27.8 مليون درهم للعرب، و13.73 مليون درهم للخليجيين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم الأسبوعية على أسهم «إشراق» و«الإتحاد العقارية» و«اتصالات» و«أبوظبي الأول» و«العربية للطيران»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «منازل العقارية» و«دي إكس بي» و«دبي للإستثمار» و«جي إف إتش».

سوق دبي

وجاء هبوط سوق دبي تحت وطأة نزول أسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار، حيث انخفض قطاع العقار بنسبة 3% مع هبوط إعمار العقارية وديار 1.76% وداماك 7.1% وأرابتك 5.1%، في وقت صعد سهم الاتحاد العقارية 2% وإعمار للتطوير 4.92% وإعمار مولز 1.14%.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.54% بفعل انخفاض سهم دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.79% مع نزول سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.79% وسوق دبي المالي 1.25%، في مقابل ارتفاع شعاع كابيتال 1.27%. في المقابل، صعد قطاع النقل بنسبة 0.43% مع صعود سهم العربية للطيران 3% وأرامكس 0.5%، بينما تراجع الخليج للملاحة بنسبة 13%.

وتصدر سهم جي إف إتش النشاط خلال الأسبوع مستقطباً سيولة 185 مليون درهم تلاه سهم دبي الإسلامي بتداولات 82.32 مليون درهم، ثم سهم إعمار العقارية بسيولة بلغت 76.87 مليون درهم. وحل سهم «السلام- البحرين» في صدارة الأسهم الرابحة مرتفعاً بنسبة 11.47% ثم بنك المشرق بنسبة 8.3%، تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.47%. فيما كان سهم أمان للتأمين صاحب التراجع الأكثر بنسبة 20% ثم جي أف أتش والخليج للملاحة.

ومال المستثمرون المواطنون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 25.3 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 25.3 مليون درهم، منها 19.65 مليون درهم للعرب، و818 ألف درهم للخليجيين، و4.8 ملايين درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

ونزل سوق العاصمة متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع والخدمات، وجاء الضغط الأكبر من قطاع البنوك بعد انخفاضه بنسبة 0.14% بفعل تراجع سهم أبوظبي الأول، وذلك رغم ارتفاع أبوظبي التجاري 0.12%.

وانخفض أيضا قطاع العقار بنسبة 2.84% مع هبوط الدار 1.28% وإشراق 15.17%. كما نزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.59% مع انخفاض سهم اتصالات بالنسبة نفسها.وهبط قطاع الطاقة بنسبة 3.04% نتيجة هبوط سهم دانة غاز 4.05% وطاقة 4.26% وأدنوك للتوزيع 0.43%.

وتصدر سهم اتصالات النشاط مستقطباً سيولة بنحو 86.6 مليون درهم تلاه سهم أبوظبي الأول بتداولات بقيمة 74.63 مليون درهم، ثم سهم دانة غاز بسيولة بقيمة 31.93 مليون درهم. وكان أكبر الرابحين سهم الإتحاد للتأمين بنسبة 14.94%، تلاه سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 14.8%، ثم سهم بنك أم القيوين الوطني بنحو 14.67%، فيما كان سهم إشراق الأكثر تراجعاً بنسبة 15.17%، تلاه سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بنسبة 15.15% ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 9.82%.

وانفرد المستثمرون الأجانب بالشراء في سوق العاصمة بصافي استثمار 25.86 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 25.86 مليون درهم، منها 8.23 ملايين درهم للعرب، و13.9 مليون درهم للخليجيين، و4.72 ملايين درهم للمواطنين.

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 47.63 مليون درهم محصلة شراء، منها 21.25 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و26.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي.