الأسواق تنهي الأسبوع خضراء بدعم الأسهم القيادية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

أغلقت أسواق الأسهم خضراء بنهاية جلسة أمس لتواصل بذلك صعودها المحدود للجلسة الثانية على التوالي، مستمدة الدعم بشكل رئيسي من الأسهم القيادية في ظل مساعي بعض المستثمرين والمحافظ الاستثمارية لاقتناصها مع وصول أسعارها لمستويات سعرية مغرية وجاذبة.

وأغلق سوق دبي على ارتفاع هامشي بنسبة 0.03% أو ما يعادل 0.64 نقطة عند مستوى 2469.49 نقطة بدعم صعود أسهم العقار والاستثمار، فيما صعد سوق أبوظبي بنسبة 0.29% أو ما يعادل 14.12 نقطة ليصل إلى مستوى 4831.23 نقطة نتيجة صعود أسهم البنوك والعقار والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 268.05 مليون درهم موزعة بواقع 174.7 مليوناً في دبي و93.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 259.6 مليون سهم منها 214.6 مليوناً في دبي و44.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4618 صفقة.

سوق دبي

وجاء صعود سوق دبي مع ارتفاع أسهم العقار بنسبة 1.03% بدعم مكاسب «إعمار» 2.05% و«إعمار مولز» 1.14% و«إعمار للتطوير» 0.67%، في مقابل استقرار «أرابتك» وهبوط «الاتحاد العقارية» و«داماك» بنحو 2.17% و1.37% على التوالي.

وصعد قطاع الاستثمار بنحو 1.22% مع ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» 1.63% و«سوق دبي المالي» 0.13%، في مقابل استقرار «شعاع كابيتال»، كما صعد قطاع النقل بنسبة 1.34% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 3.06% و«الخليج للملاحة» 1.26% واستقرار «أرامكس». بينما تراجع قطاع البنوك بنحو 1.11% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2.56% واستقرار «دبي الإسلامي».

وهيمن سهم «جي إف اتش» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 32.9 مليون درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بتداولات بقيمة 27.8 مليون درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 22.8 مليون درهم.

وكان سهم «مصرف السلام ـ السودان» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.87% إلى 1.35 درهم، فيما سجل «المدينة للتمويل» أكبر نسبة هبوط بنحو 9.26% إلى 0.24 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.03% مع صعود «أبوظبي التجاري» 2.5% واستقرار «أبوظبي الإسلامي» وذلك على الرغم من تراجع «أبوظبي الأول» 0.43%، وزاد قطاع العقارات أيضا بنسبة 0.94% مع ارتفاع «الدار» 1.32% فيما هبط سهم «إشراق» 1.16% و«منازل» 0.53%.

كذلك صعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.59% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، وزاد قطاع الطاقة بنحو 1.67% مع ارتفاع «دانة غاز» 3.49% و«أدنوك للتوزيع» 0.44%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 28.08 مليون درهم، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 19.9 مليون درهم.

وحقق سهم «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض» أكبر نسبة صعود بنحو 14.5% إلى 0.97 درهم، فيما كان سهم «أبوظبي لمواد البناء» الأكثر انخفاضاً بنحو 8.14% إلى 0.4 درهم.

الأجانب

وانفرد المستثمرون العرب بالشراء في السوقين أمس بصافي استثمار بلغ 615 ألف درهم، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 615 ألف درهم، منها 77 ألف درهم للخليجيين، و287 ألف درهم للأجانب، و250 ألف درهم للمواطنين.

وجاءت شهية المحافظ الاستثمارية بمستويات أعلى من حيث الشراء، بتسجيلها صافي استثمار 140.6 مليون درهم، منها 138 مليون درهم في أبوظبي، و2.36 مليون درهم في دبي.

محافظ

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين، مع التأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.

افصاحات

ـــ أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» أن شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل «طاقة أتروش بي في» وقعت اتفاقية مع شركة «شاماران بتروليوم كورب» لزيادة حصة الأولي في حقل أتروش بالعراق بنسبة 7.5%.

ـــ اعتمد مجلس إدارة الخليج للملاحة القابضة خلال اجتماعه الأربعاء قراراً بالتمرير بشأن الموافقة على استقالة خميس بوعميم عضو مجلس إدارة- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة وتعيين مصطفى خريبة عضواً بالمجلس اعتباراً من 1 يناير للفترة المتبقية من مدة المجلس الحالية.

ـــ يعقد مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات- تأمين اجتماعاً الاثنين لمراجعة توصيات لجنة المكافآت والترشيحات والموافقة عليها وسير أعمال الشركة.

ـــ وافق مجلس إدارة شركة «واحة الزاوية» على استقالة أنس عطاطرة من عضوية المجلس ومن منصبه نائب لرئيس المجلس وتوليه منصب الرئيس المفوض في الشركة، مع الإبقاء على كل الصلاحيات والتفويضات الممنوحة له سابقاً، بخصوص إدارة وتسيير أعمال الشركة، وتعيين المهندس عبدالله عطاطرة عضواً جديد بالمجلس، على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية.