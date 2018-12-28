النفط يهوي إلى أدنى مستوياته في 18 شهراً

المصدر: لندن (رويترز)

تراجعت أسعار النفط أكثر من1.7% أمس، لتقترب من أدنى مستوياتها في 18 شهراً، بعد انتعاشها في الجلسة السابقة مع تعرض الأسعار لضغوط من مخاوف تخمة معروض الخام، وبواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي حتى مع صعود سوق الأسهم، الذي قدم بعض الدعم.

وخلال جلسة أمس كان خام برنت منخفضاً ١٫٤٩ سنتاً، بما يعادل ٢٫٧ ٪ إلى 53 دولاراً للبرميل، ونزل الخام الأميركي الخفيف ١١٠ سنتاً إلى 45.١٢ دولاراً.وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سنوات عدة أوائل أكتوبر، لكنها انحدرت نحو 40% منذ ذلك الحين.

ويتجه برنت صوب خسائر بنحو 30% هذا العام، في حين انخفض عقد الخام الأميركي نحو 25%. قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن تنامي الحماية التجارية وحروب التجارة وعدم إمكانية التنبؤ بسياسات الإدارة الأميركية، قد ساهم مساهمة كبيرة في تقلبات أسعار النفط العالمية على مدى العامين الأخيرين.