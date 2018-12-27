النفط يرتفع 8 % بعد خسائر هائلة وصعود الأسهم الأميركية بنسبة 4.8%

المصدر: دبي - سيد صالح

عوضت أسعار النفط العالمية بعضاً من الخسائر الهائلة التي تكبدتها يوم الاثنين الماضي، فيما وصف بأنه أسوأ كريسماس لها.

فقد سجل كل من الخام الأميركي وخام «برنت» في تداولات الأمس ارتفاعاً في أسعارهما بنسبة راوحت 8%، وفقاً لما نشرته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأميركية.

فقد أغلق الخام الأميركي عند 46.21 دولاراً للبرميل، ليسجل ارتفاعاً بقيمة 3.68 دولارات في سعره، أو ما يعادل 8.65%.

كما استقر سعر خام «برنت» عند 54.45 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بقيمة 3.98 دولارات، أو ما يعادل 7.89%.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية بنسب تراوحت بين2.7% و3.7%، لتتعافى قليلاً من خسائر «الكريسماس الكارثي».

فقد سجل مؤشر «داو جونز» لأسهم الشركات الصناعية ارتفاعاً بنسبة 2.68%، أو ما يعادل 584.07 نقطة من قيمته، ليغلق عند 23.376 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إس أند بي 500» لأكبر الشركات والمؤسسات المالية الأميركية بنسبة 2.85%، أو ما يعادل 67.01 نقطة، ليغلق عند 2.413 نقطة.

وارتفع مؤشر «ناسداك» المُرَكب لشركات التقنية بنسبة 3.96%، أو ما يعادل 245.09 نقطة وأغلق عند 6.438 نقاط.