أسهم البنوك تدعم الإغلاق الأخضر للأسواق

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء في ختام جلسة أمس مدعومة بشكل رئيسي بمكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاع البنوك، فيما بقيت السيولة تراوح مكانها مع استمرار حالة القلق والترقب المسيطرة على المعنويات بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وارتفع مؤشر سوق دبي هامشياً بنسبة 0.06% أو ما يعادل 1.5 نقطة ليغلق مستقراً عند مستوى 2468.85 نقطة مع صعود أسهم الاستثمار والبنوك، فيما ربح مؤشر سوق أبوظبي نحو 16.41 نقطة أو ما نسبته 0.34% بالغاً مستوى 4817.11 نقطة بفضل مكاسب أسهم البنوك والعقار والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 209.8 ملايين درهم موزعة بواقع 160.4 مليوناً في دبي و49.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 239.9 مليون سهم منها 209.7 ملايين في دبي و30.17 مليوناً في أبوظبي، وذلك عبر تنفيذ 2970 صفقة.

سوق دبي

وجاء صعود سوق دبي مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.1% إثر ارتفاع «دبي الإسلامي» بنسبة 0.2% واستقرار «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.29% نتيجة صعود سهم «سوق دبي المالي» 0.64% و«شعاع كابيتال» 2.56% واستقرار «دبي للاستثمار».

وحدّ من وتيرة الارتفاع تراجع قطاع العقار بنسبة 0.16% مع انخفاض «إعمار العقارية» 1.01% و«إعمار للتطوير» 1.11 بينما ارتفع سهم «الاتحاد العقارية» 3.5% و«ديار» 2.12% و«إعمار مولز» 1.16% و«أرابتك» 1.09% و«داماك» 0.69%. وهبط أيضاً قطاع النقل بنسبة 0.7% بضغط تراجع «أرامكس» 1.23% و«الخليج للملاحة» 0.75%.

وتصدر سهم «جي إف إتش» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 67.1 مليون درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بتداولات بقيمة 25.8 مليون درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بسيولة 14.03 مليون درهم. وكان سهم «المدينة للتمويل» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 12.5% إلى 0.27 درهم، فيما كان سهم «أمان للتأمين» الأكثر هبوطاً بنحو 6.74%.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك 0.51% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.72% و«الاتحاد الوطني» 0.42% و«أبوظبي الإسلامي» 2.87% و«الشارقة الإسلامي» 3.6%، واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات» من دون تغيير.

وصعد أيضاً قطاع العقار بنسبة 1.57% مع ارتفاع سهم «الدار» 2.01% و«رأس الخيمة العقارية» 1.02%، كما ارتفع قطاع الطاقة بنحو 1.1% مع صعود سهم «دانة غاز» 1.91% و«طاقة» 0.55% واستقرار «أدنوك للتوزيع».

وهيمن سهم «البنك العربي المتحد» على النشاط مستقطباً سيولة بنحو 9.03 ملايين درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بتداولات وصلت إلى 7.4 ملايين درهم، ثم سهم «اتصالات» بسيولة 6.7 ملايين درهم.

وحلّ سهم «الاتحاد للتأمين» في صدارة الأسهم المرتفعة بعدما لامس الحد الأعلى محققاً ارتفاعاً بنسبة 14.89%، فيما كان سهم «الخليج للصناعات الدوائية» على رأس المتراجعين بنحو 9.09%.

ناسداك

وارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.21% إلى 3009.19 نقاط بعد التداول على 162.35 ألف سهم بقيمة 113.58 ألف دولار من خلال 4 عمليات. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 27 ألف عقد بقيمة 3.33 ملايين درهم من خلال 43 عملية، حيث ارتفع عقد «جي إف إتش» 5.4% و«أرابتك» 1.09% و«داماك» 0.69% و«سوق دبي» 0.64% و«دبي الإسلامي» 0.2%.

الأجانب

ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار25.7 مليون درهم، منها 24.8 مليوناً للمواطنين، و920 ألفاً للخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 25.7 مليون درهم، منها 6.87 ملايين للعرب، و18.8 مليوناً للأجانب.وتباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء في دبي بصافي استثمار13.5 مليون درهم، بينما اتجهت نحو التسييل في أبوظبي بصافي استثمار 5.4 ملايين.

إفصاحات

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