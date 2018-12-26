59.3 مليار دولار صفقات عقارية في دول مجلس التعاون الخليجي في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

تراجع عدد صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2018 على أساس سنوي، حيث انخفضت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 30.7 % وبلغت 59.3 مليار دولار خلال تلك الفترة مقابل 85.6 ملياراً في الفترة المماثلة من عام 2017.

ووفقاً لتقديرات بحوث «كامكو» فإن عدد الصفقات التي تم تنفيذها في المنطقة قد تراجع بنسبة 8.4 % مقارنة بالفترة المماثلة وبلغ 342,583 صفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.

وأفاد تقرير «كامكو» بأن الكويت تصدرت أفضل الأسواق العقارية أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنمو بلغت نسبته 34 % لقيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بفضل تضاعف قيمة الصفقات العقارية للشقق، كما تحسنت أيضاً كمية الصفقات المتداولة بنسبة 9.8 % على أساس سنوي.

وسجل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية في الربع الثالث من العام 2018 نمواً بنسبة 1.1 % على أساس ربع سنوي حيث بلغ 195.4 مليار دولار.