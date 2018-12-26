تباين إغلاقات أسواق الأسهم وسط حالة ترقب

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس وسط سيولة شحيحة دون 166 مليون درهم مع استمرار حالة القلق والترقب المسيطرة على الأسواق لا سيما بعد الخسائر الحادة لأسواق المال العالمية والنفط، في وقت استمرت فيه مشتريات الأجانب المتواضعة وعدلت المؤسسات دفتها نحو البيع.

وأغلق سوق دبي بالمنطقة الخضراء بعد تراجع 3 جلسات متتالية بعدما نجح في تعويض جميع خسائره في الدقائق الأخيرة من الجلسة مدعوماً بمكاسب سهم «الإمارات دبي الوطني»، فيما هبط سوق أبوظبي بضغط من الأسهم القيادية يتقدمها «أبوظبي الأول» و«اتصالات».

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.28% أو 7.01 نقاط ليستقر عند مستوى 2467.35 نقطة مرتداً من أدنى مستوياته في 5 سنوات بفضل صعود أسهم البنوك والاستثمار، فيما فقد مؤشر سوق أبوظبي نحو 16.82 نقطة أو ما نسبته 0.35% ليغلق عند 4800.7 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 165.6 مليون درهم موزعة بواقع 118.06 مليوناً في دبي و47.58 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 180.14 مليون سهم منها 149.3 مليوناً في دبي و30.7 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 2735 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـــــ«البيان الاقتصادي» إن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي تفرض ضغوطها على كل أسواق الأسهم والسلع العالمية وامتدت آثارها إلى الأسواق الإقليمية بما فيها الأسواق المحلية التي ما زالت تفتقر إلى اتجاه واضح خصوصاً في ظل التراجع الملحوظ في مستويات السيولة.

وأمس، انخفض مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياته في 20 شهراً بعد تفاقم خسائر بورصة وول ستريت في جلسة الاثنين وسط سلسلة من التطورات السياسية المثيرة للقلق في الولايات المتحدة، بينما هبطت أسعار النفط بأكثر من 6% إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.

سوق دبي

وجاء ارتفاع سوق دبي بدعم رئيسي من قطاع البنوك بعد صعوده بنسبة 2.23% على إثر مكاسب سهم «الإمارات دبي الوطني» 4.24% و«بنك المشرق» 8.33% و«مصرف السلام - السودان» 13.76% مع استقرار «دبي الإسلامي» من دون تغيير يذكر.

وزاد أيضاً قطاع الاستثمار بنسبة 0.2% مستمداً الدعم من صعود «سوق دبي المالي» 1.69% واستقرار «دبي للاستثمار» في مقابل هبوط «شعاع كابيتال» 2.38%، فيما هبط قطاع العقارات بنسبة 1.78% مع هبوط «إعمار العقارية» 2.23% و«أرابتك» 2.65% و«إعمار للتطوير» 2.39% و«داماك» 0.68% و«إعمار مولز» 1.14%.

كما نزل قطاع النقل بنسبة 1.13% مع هبوط «أرامكس» 1.22% و«الخليج للملاحة» 6.98%، في مقابل صعود «العربية للطيران» بنسبة طفيفة بلغت 0.1%. وهيمن سهم «جي أف اتش» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 49.8 مليون درهم، تلاه سهم الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» بتداولات بقيمة 10.8 ملايين درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بسيولة 10.3 ملايين درهم.

وتصدر سهم «مصرف السلام - السودان» الأسهم الرابحة ليغلق عند 1.24 درهم، فيما جاء سهم «جي أف اتش» في صدارة الأسهم المتراجعة بنسبة 9.99% إلى 0.8 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، تراجع قطاع البنوك بنسبة هامشية بلغت 0.04% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.14% و«أبوظبي التجاري» 1.36%، وهبط قطاع الاتصالات 0.82% مع نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وانخفض العقار بنحو 1.69% مع هبوط سهم «الدار العقارية» 1.32% و«منازل» 1.32%، فيما نزل قطاع الطاقة بنسبة 2.14% مع تراجع سهم «دانة غاز» 3.08% و«أدنوك للتوزيع» 1.29%.

وتصدر سهم «اتصالات» النشاط مستقطباً سيولة 13.5 مليون درهم، تلاه سهم «الدار» بتداولات بقيمة 8.4 ملايين . ولم يرتفع في السوق سوى 5 أسهم تصدرها «البنك التجاري الدولي» ملامساً الحد الأعلى مع ارتفاعه 14.8% إلى 0.76 درهم، وكان سهم «الاتحاد للتأمين» الأكثر تراجعاً بنسبة 9.96% إلى 0.7 درهم.

توعية

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن حملة السندات لهم الحق في الحصول على فوائد السند دورياً، والحصول على أصل الدين عند حلول الأجل، وامتياز الحصول على مقابل دينهم على المساهمين في حال تصفية الشركة، ومباشرة الدعوى المدنية ضد مجلس إدارة الشركة إذا ما لحق بهم ضرر.

إفصاحات

اشترت شعاع كابيتال نحو 400 ألف سهم بسعر 0.80 درهم للسهم (متوسط سعر الشراء)، أول من أمس، تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وتبلغ الأسهم المتبقية 82.165 مليون سهم.

قام مصرف السلام - البحرين المدرج ببورصتي دبي والبحرين بشراء ما يعادل 205 آلاف سهم من أسهمه (أسهم خزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 19.21 مليون سهم إلى 19.42 مليون سهم (0.097% من الأسهم الصادرة) وذلك بتاريخ 24 ديسمبر 2018.

أعلنت شركة «واحة الزاوية» أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة استقالة أنس عطاطرة من منصبه كنائب رئيس مجلس إدارة وتعيين المهندس عبدالله عطاطرة بدلاً عنه، إلى جانب مناقشة تفعيل العلم بأحكام المادة (7) من عقد تأسيس الشركة والخاصة بنسب تملك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من غير مواطني الإمارات لأسهم الشركة.

أفادت شركة «دانة غاز» بأن ملكية صندوق «جولديلوكس» زادت في أسهم الشركة إلى 5.16%، حيث قام الصندوق في الأسابيع الأخيرة بزيادة نسبة ملكيته المباشرة إلى 4.8%، فضلاً عن تمتعه بكامل حقوق المنتفع الرئيسي من أسهم نسبتها 0.36% من رأسمال شركة مسجلة باسم «المشرق للأوراق المالية».

واصلت شركة «إشراق العقارية» إعادة شراء أسهمها بعدما أضافت في جلسة الاثنين نحو 295 ألف سهم بسعر 0.465 درهم نفذتها عن طريق الوسيط: «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» ليصل عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة الهيئة لنحو 219.66 مليون سهم.