«ايه بي سي مصر» يدشّن مبنى المقر الرئيسي الجديد في القاهرة

المصدر: القاهرة - البيان

افتتحت أمس مجموعة بنك «ايه بي سي مصر»، التي تتخذ من البحرين مقراً لها، مبنى المقر الرئيسي الجديد لبنكها التابع في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، حيث دشّن المقر الجديد بحضور عدد من كبار المسؤولين المصريين ومن بينهم محافظ البنك المركزي المصري وأعضاء مجلس إدارة مجموعة بنك «إيه بي سي».

وقال الدكتور خالد كعوان الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه بي سي»: «إنّ السوق المصرية من الأسواق الرئيسية لأعمال البنك، واستثمارنا في مبنى جديد هو شهادة على أهمية هذه السوق وعلى مساعينا لتوسيع وجودنا في دولة تستضيف 28 فرعاً لبنك «إيه بي سي». من جانبه أكد أكرم تيناوي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك «إيه بي سي» في مصر، التزام المصرف تجاه السوق المصرية، وهو ما يشير إليه شعار حفل الافتتاح وهو «نثق بالمستقبل».