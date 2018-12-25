«الاقتصاد» و«أبوظبي العالمي» يعزّزان مهنة التدقيق

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد لتسهيل التعاون والتنسيق بينهما في مجال تسجيل ومراقبة المدققين في الدولة بما يسهم في تعزيز التدقيق المالي ورفع معايير العمل.

وقّع المذكرة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، وظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بما يخدم اختصاص الجهتين على حد سواء لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالإشراف على شركات التدقيق والمبادئ المتبعة لديها، فيما تم توقيع المذكرة نظراً لأهمية مهنة التدقيق المالي ودورها المحوري في إرساء الثقة حول المعلومات المالية في الشركات ورفع مستوى ثقة المستثمرين والمجتمع كافة، إضافة إلى إسهامه في الحفاظ على سلامة النظام المالي.

وقال حميد بن بطي المهيري إن تطوير مهنة التدقيق المالي في الدولة يمثل أحد الأهداف التي تحرص وزارة الاقتصاد على دعمها نظراً لأهمية هذه المهنة في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات لتوفير بيئة أعمال ملتزمة بأفضل الضوابط المهنية في الجوانب المالية، ما يسهم في زيادة الثقة بأسواق المال في الدولة.

وأكد ظاهر بن ظاهر المهيري حرص سوق أبوظبي العالمي، على زيادة ثقة المستثمرين ودعم عملية التنمية الاقتصادية، لذلك فإن تقديم خدمات تدقيق عالية الجودة سيخدم كل الأهداف المنشودة، ومن خلال المذكرة سيوحد السوق ووزارة الاقتصاد جهودهما لتقديم الدعم والإشراف على تطوير مهنة التدقيق في الدولة.