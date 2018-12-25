مشتريات الأجانب والمؤسسات تُقلص خسائر الأسواق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قلصت أسواق الأسهم المحلية، خسائرها بنهاية جلسة أمس، مدعومة بمشتريات ضعيفة للأجانب والمؤسسات، في وقت بقيت فيه السيولة عند مستوىاتها الشحيحة دون مستوى 250 مليون درهم، مع استمرار سيطرة الحذر والترقب على معنويات المستثمرين.

وتأتي تراجعات الأسواق المحلية، بالتزامن مع تهاوي أسواق المال العالمية، جراء القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، والأوضاع النقدية المشددة، إلى جانب ضعف أسعار النفط، بعد هبوطها في نهاية الأسبوع الماضي لأدني مستوىاتها منذ سنوات.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.74 %، إلى مستوى 2460.34 نقطة، مع تراجع أسهم الاستثمار والبنوك والتأمين، فيما تماسك سوق العاصمة، مع صعوده هامشياً بنسبة 0.01 %، ليستقر عند مستوى 4817.52 نقطة، بفضل ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات.

ووصلت سيولة السوقين إلى 221 مليون درهم، موزعة بواقع 119 مليون درهم في دبي، و102 مليون درهم في أبوظبي، وجري تداول 147.3 مليون سهم، منها 102.8 مليون سهم في دبي، و44.5 مليون سهم في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2869 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي، مع انخفاض قطاع البنوك بنسبة 2.6 %، بعد انخفاض سهم دبي الإسلامي 0.2 %، والإمارات دبي الوطني 5.61 %، كما نزل قطاع الاستثمار بنسبة 1.5 %، مع تراجع دبي للاستثمار بنسبة 0.81 %، وسوق دبي المالي 4.22 %، في مقابل ارتفاع شعاع كابيتال 1.27 %.

في المقابل، ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.76 %، مع ارتفاع إعمار للتطوير 8.2 %، والاتحاد العقارية 5.31 %، فيما تراجع سهم أرابتك 0.53 %، وداماك 1.35 %، وديار 0.3 %. وارتفع قطاع النقل 1.61 %، بدعم صعود العربية للطيران 1.77 %، وأرامكس 1.99 %.

وتصدر سهم إعمار العقارية، التداولات، مستقطباً سيولة بنحو 28 مليون درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي، بتداولات بقيمة 25 مليون درهم، ثم سهم جي إف إتش، بسيولة بلغت 16.4 مليون درهم. وحقق سهم الرمز كوربوريشن، أكبر نسبة صعود بنحو 8.93 %، فيما كان سهم أريج الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.7 %.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.14 %، مع ارتفاع سهم أبوظبي الأول بالنسبة نفسها، كما صعد أبوظبي التجاري بنسبة 0.5 %. وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.47 %، مع صعود سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

في المقابل، هبط قطاع العقار 1.78 %، مع انخفاض سهم الدار 1.31 %، وإشراق 5.1 %، ورأس الخيمة العقارية 2.38 %، ونزل قطاع الطاقة بنسبة 2.27 %، نتيجة نزول سهم دانة غاز 6.67 %، في مقابل ارتفاع طاقة 7.87 %، وأدنوك للتوزيع 0.87 %.

وتصدر سهم اتصالات، التداولات، مستقطباً سيولة بنحو 32.16 مليون درهم، تلاه سهم أبوظبي الأول، بتداولات بقيمة 26.8 مليون درهم، ثم سهم دانة غاز بتداولات 13.6 مليون درهم. وجاء سهم أسمنت رأس الخيمة، في مقدم الرابحين بنسبة 8.33 %، فيما سجل سهم دار التمويل، التراجع الأكثر بنسبة 9.76%.

الأجانب

اتجه المستثمرون الأجانب وحدهم نحو الشراء في السوقين أمس، بصافي استثمار 35 مليون درهم، فيما اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 35 مليون درهم، منها 11 مليوناً للخليجيين، و17 مليوناً للعرب، و7 ملايين للمواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب، مشترياتهم أمس، على أسهم أبوظبي الأول، وإعمار العقارية، واتصالات، وسوق دبي المالي، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم الاتحاد العقارية، ودي إكس بي وجي إف إتش.

توعية

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين إلى المبادرة بطلب المساعدة من السوق أو الهيئة، في حال تحملهم أي ضرر ينشأ بسبب التعامل في الأوراق المالية، ولم يتم تسويته ودياً مع شركة الوساطة، والتقدم بشكوى لاسترداد حقوقهم، مع العلم أنه يجوز التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن، خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار به.

* افصاحات

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