أسعار الأسهم تنعش إعادة الشراء والاستحواذ

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

لجأت عدة شركات مدرجة إلى إعادة شراء أسهمها خلال الجلسات الماضية مع وصول أسعار الأسهم إلى مستويات سعرية جاذبة ومغرية في الوقت الذي عمدت فيه المؤسسات والمحافظ الاستثمارية على زيادة مراكزها المالية لاقتناص الفرص المتاحة في الأسواق.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، كثفت شركة «إشراق العقارية» شراءها لأسهمها على مدار الجلسات القليلة الماضية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لتصل حصيلة مشترياتها إلى نحو 11.68 مليون سهم خلال 9 جلسات. كما أعلنت شركة «شعاع كابيتال» عن شراء نحو 6.25 ملايين سهم من أسهمها في غضون 4 جلسات خلال ديسمبر الجاري.

وفي الاستحواذات أعلنت شركة «الخليج للملاحة القابضة» أخيراً استحواذ صندوق «جولديلوكس» العالمي على حصة من أسهمها تقدر بنحو 13.64% لترتفع حصته في أسهم الشركة إلى نحو 18.3%، فيما كشفت شركة «واحة الزاوية القابضة» عن قيام مجموعة «البنيان الدولية للاستثمار» ببيع نحو 5.75% من حصتها في الشركة أو ما يعادل 133 مليون سهم إلى شركة «شعاع كابيتال».

وقال محللون وخبراء إن إعادة شراء الأسهم يعد بمثابة أداة تستخدمها الشركات في المحافظة على المستويات السعرية لأسهمها المدرجة في السوق وتحقيق قدر من التوازن المرغوب خصوصاً في حالة هبوطها إلى ما دون أسعارها العادلة.

وتوقّع الخبراء استمرار مشتريات الشركات المدرجة لأسهمها وكذلك ظهور عمليات استحواذات من شركات ومحافظ وصناديق كبرى على حصص في أسهم الشركات خصوصاً مع تداول أسعار عند مستويات جاذبة.

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