«جيمس للتعليم» تعزز حضورها في مصر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «جيمس للتعليم»، أمس عن تطبيق خيار الاستحواذ مبدئياً على حصة النصف في أربع مدارس تديرها في مصر، منذ دخولها السوق المصرية مطلع العام الجاري.

وتقع المدارس الأربع، التي استحوذت مجموعة «جيمس للتعليم» على حصة فيها في مدينة «الرحاب» و«مدينتي»، وتدرّس المناهج الوطنية والبريطانية، وهي: المدرسة البريطانية الدولية بمدينتي، ومدرسة مدينتي بفرعيها المتكاملة وللغات، والمدرسة البريطانية بالرحاب.

وتسعى مجموعة «جيمس للتعليم» في إطار مشروع استثماري مشترك مناصفة مع «المجموعة المالية هيرميس»، المؤسسة المالية والاستثمارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، إلى ضخ استثمارات كبيرة في قطاع التعليم خلال السنوات الخمس المقبلة بأساليب متعددة تضم عمليات الاستحواذ.

وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيمس للتعليم»: «يأتي توسعنا الدولي في أعقاب ترسيخ مكانتنا في سوق الإمارات والتي تعد مقراً رئيساً لعملياتنا منذ أكثر من ستة عقود. ولا شك في أننا ماضون قدماً بالتزامنا نحو تحقيق النمو المنشود في السوق المصرية بموجب الشروط المنصوص عليها في مشروعنا المشترك مع «المجموعة المالية هيرميس».

ونتطلع قدماً إلى بناء مزيد من النجاح من خلال هذه الشراكة. كما أننا متحمسون للغاية لتعزيز نجاحاتنا في الأسواق الجديدة لا سيما أننا في بداية رحلتنا الاستثمارية في مصر التي تحتفل في عام 2019 بعام التعليم».

وأضاف فاركي: «تتمتع مجموعة «جيمس للتعليم» بنحو 60 عاماً من الخبرة في قطاع التعليم، الأمر الذي يضعها على أهبة الاستعداد لتوفير آفاق زاخرة بالفرص أمام الطلاب وأعضاء الكوادر التدريسية على حد سواء».

من جانبه، علّق كريم موسى، رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر في المجموعة المالية «هيرميس»: «تماشياً مع الإغلاق الأول للصندوق الاستثماري بقيمة 119 مليون دولار أميركي، فإن تطبيق مجموعة «جيمس للتعليم» لخيار الاستحواذ على حصة النصف في مدارس تقوم بإدارتها، يضع هيكلية سليمة لشراكة مستقبلية طويلة الأمد.

ونتطلع قدماً في «المجموعة المالية هيرميس» إلى إحداث تأثير إيجابي في قطاع التعليم في مصر، لاسيما في ضوء علاقة التعاون المثمرة التي تجمعنا مع شريك مرموق وذي خبرة طويلة في قطاع التعليم على غرار مجموعة «جيمس للتعليم».

مبادرة

توفر مجموعة «جيمس للتعليم» العديد من البرامج التعليمية القيّمة بما في ذلك معهد تدريب المعلمين «تلال»، المبادرة التي أطلقتها المجموعة بهدف تقديم أفضل الممارسات في التدريس من خلال منهج متطور.

وإضافة إلى ذلك، وفرت «جيمس للتعليم» لطلابها العديد من البرامج مثل «يوني كونيكت»، الذي وقّعت المجموعة بموجبه اتفاقيات مع جامعات عالمية لتوفير منح دراسية حصرياً لطلاب المدارس التابعة لها، و«معرض جيمس»، الذي يسلط الضوء على ابتكارات الطلاب التقنية ومهارات المستقبل، ومبادرة جيمس لتوظيف الطلاب، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تربط طلاب المدارس التابعة لمجموعة «جيمس للتعليم» برواد قطاعات الأعمال.