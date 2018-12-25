«مالية دبي» تطلع على نظام الخزينة الموحد والربط مع البنوك في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت دائرة المالية المركزية بالشارقة، أول من أمس، وفداً من دائرة المالية بدبي، وذلك بهدف الاطلاع على تجربتها في كيفية تنفيذ حساب الخزينة الموحد والربط مع البنوك من خلال نظام Kyriba إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات.

وكان في استقبال الوفد أروى العويس، مدير إدارة الحسابات في دائرة المالية المركزية بالشارقة، التي رحبت بهم، وأكدت على أهمية التواصل بين الإدارات المالية المحلية لتبادل التجارب والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، والاستفادة من الكوادر البشرية والأنظمة المستخدمة في تعزيز كفاءة العمل الحكومي بالقطاع المالي.

وقالت العويس: «ترحب دائرة المالية المركزية دائماً بمثل هذه الزيارات التي تعزز وتقوي علاقات التعاون والشراكة التي تربطها مع مختلف الجهات المعنية بالشؤون المالية والعمل الحكومي، وتتيح هذه اللقاءات فرصاً أوسع لتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تحسين العمل وإسعاد المتعاملين».

وكانت دائرة المالية المركزية بالشارقة قد فازت مُؤخراً بجائزة آدم سميث لعام 2018 لـ«أفضل حلول إدارة الخزينة في الشرق الأوسط»، تقديراً لتميّزها في تقليل أوقات المعاملات وتوفير التكاليف التشغيلية، من خلال تعاملها مع حسابات أكثر من 250 جهة حكومية في 16 مصرفاً.

وقدمت العويس شرحاً عن نظام الخزينة الموحد، واطلعت أعضاء الوفد على جانب من الإجراءات والبرامج والأنظمة المتبعة، والتحكم في المخاطر المالية، وطرق الربط مع البنوك، وأهمية نظام الخصم المباشر لإدارة السيولة بكفاءة عالية.