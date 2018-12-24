سوق أبوظبي يستعرض قواعد حوكمة الشركات ودور مجالس الإدارة

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤخراً، ورشة عمل حول قواعد ومبادئ حوكمة الشركات ودور مجالس الإدارة، وذلك بحضور ممثلي الإدارات التنفيذية العليا المعنيين بمتابعة تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق.

وشهدت ورشة العمل استعراض مفهوم ومبادئ حوكمة الشركات، والأسباب التي أدت إلى ظهور هذا المفهوم، وتزايد أهميته في ظل اتساع نطاق الشركات، وتزايد أعداد المستثمرين وتوسع مفهوم اقتصاد السوق الحرة عالمياً. وركزت النقاشات على فوائد تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات المدرجة في السوق سواء لناحية انعكاساتها الإيجابية على رفع مستوى كفاءة الاقتصاد، وتعزيز استقرار الأسواق المالية، وتحقيق الشفافية بما يجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

تعاون

وأكد خليفة المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية والرئيس التنفيذي بالإنابة، حرص السوق على دعم ومساعدة الشركات المدرجة على الالتزام بأسس حوكمة الشركات، وبما ينسجم مع المبادئ التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات. وأشار المنصوري إلى أن ورشة العمل توفر المنصة المثالية للقاء مع الشركات المدرجة، وتبادل الأفكار وترسيخ أفضل الممارسات في مجال تطبيق أعلى معايير الحوكمة، وبما ينسجم مع استراتيجية السوق الهادفة لتأكيد موقعه الريادي على مستوى المنطقة.