مصرف الهلال يطلق خدمة «المعالجة الآلية المباشرة السريعة» لتسهيل تحويل الأموال

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق مصرف الهلال خدمة الدفع الجديدة «المعالجة الآلية المباشرة السريعة» التي تأتي في إطار برنامج التحول الرقمي والتشغيلي، ليتم من خلال هذه الخدمة تنفيذ عمليات تحويل الأموال عبر الإنترنت (الخدمات المصرفية عبر الإنترنت - الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك) بالدرهم وبشكل مباشر يتميز بالسرعة والكفاءة.

وقال أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: «مع هذه الإضافة المبتكرة إلى كفاءة تحويل الأموال، فإننا نقدم لمتعاملينا تجربة مطورة تضيف مستوى جديداً من التميز لمنتجاتنا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمصممة لمنح متعاملي مصرف الهلال أفضل التجارب المصرفية على الدوام».

وقال ثاني الحمادي، المدير العام للعمليات والخدمات المشتركة في مصرف الهلال: «إن تسريع هذه العملية يتماشى مع التزامنا المستمر بتقديم خدمات فعّالة من أجل إثراء تجربة متعاملينا، حيث يمكن لمتعاملي مصرف الهلال اختيار تحويل الأموال عبر الإنترنت بالدرهم إلى طرف ثالث، وإرسال الأموال إلى المصرف المستلم على الفور، وهذا دليل آخر على مدى التزامنا بالتطوير المستمر لعملياتنا ومنتجاتنا، واستخدام التكنولوجيا في تقديم مزايا مبتكرة ودائمة لمتعاملينا».