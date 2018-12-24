«ابيكورب» توفر 100 مليون دولار تمويلاً لمصفاة الدقم في عُمان

المصدر: الدمام - البيان

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب»، البنك التنموي الداعم لقطاع الطاقة، أمس، عن توفيرها تمويلاً بقيمة 100 مليون دولار ضمن مجموعة تمويلات مقدمة من عدد من المصارف والبنوك الدولية والإقليمية لمشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيميائية في سلطنة عمان.

ويقع المشروع في قلب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وينفذ بالشراكة بين شركة البترول الكويتية العالمية وشركة النفط العمانية. ويعد مشروع مصفاة الدقم أحد أهم المشاريع التي ستسهم بشكل كبير في التحول الاقتصادي في سلطنة عمان.

وساهمت «ابيكورب» في توفير تمويل بقيمة 100 مليون دولار للمشروع، حيث تموّل 50 مليون دولار منها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، و50 مليون دولار أخرى حسب شروط التمويل التقليدي. ويعكس هذا المشروع التزام «ابيكورب» الكامل بدعم وتطوير قطاع الطاقة في سلطنة عمان من خلال تخصيصها لتمويلات تربو على 380 مليون دولار لهذا السوق في الوقت الحالي.

مشروع حيوي

وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: «نفخر بالعمل مع شركة البترول الكويتية العالمية وشركة النفط العمانية على هذا المشروع المهم والحيوي. ويأتي هذا المشروع في إطار مساهمة ابيكورب المتواصلة في تعزيز قطاع الطاقة في الوطن العربي، بوصفها الشريك المالي المفضل للشركات العاملة في هذا القطاع. ونتطلع إلى مواصلة تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع دولة الكويت وسلطنة عمان. ولا شك بأن مشروع مصفاة الدقم سيساهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد العماني، وسيشكل حافزاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في منطقة الخليج العربي متيحاً المزيد من الفرص الاستثمارية المهمة والمشاريع الواعدة في المستقبل».