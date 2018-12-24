«هيرميس» تغلق صندوقاً بالتعاون مع «جيمس للتعليم» بتعهدات استثمارية قيمتها 119 مليون دولار

المصدر: القاهرة ـ البيان

أعلن قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية «هيرميس» أمس عن إتمام الإغلاق الأول لصندوق الاستثمار الذي يديره القطاع ويركز على قطاع التعليم الأساسي في مصر، حيث تمت تغطية الصندوق بعد أن نجح في جذب تعهدات استثمارية قيمتها 119 مليون دولار، وهو ما يتجاوز التعهدات المبدئية المستهدفة والتي تراوحت ما بين 50 و100 مليون دولار. ويعد ذلك الصندوق الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 150 مليون دولار جزء من اتفاقية الشراكة الحصرية مع مؤسسة جيمس للتعليم، ومقرها دبي، لإطلاق أكبر منصة استثمارية تستهدف قطاع التعليم في مصر.

وتتوقع «هيرميس» إتمام الإغلاق الثاني خلال عام 2019 بقيمة إضافية قدرها 30 مليون دولار، حيث تقوم الشركة حالياً بإجراء محادثات مع عدد من المؤسسات المالية العالمية ممن أبدوا اهتمامهم للاكتتاب بالشريحة المتبقية من الصندوق. ويستهدف الصندوق تحقيق معدل عائد داخلي للمستثمرين بنسبة تتجاوز 25% عن طريق استثمار 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة للاستحواذ على 30 مدرسة جديدة بقدرة استيعابية تتجاوز 40 ألف طالب، وذلك بالتعاون مع مؤسسة جيمس للتعليم.