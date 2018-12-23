«أرامكو» تفاوض لشراء حصة بمشروع غاز بالقطب الشمالي

المصدر: دبي، موسكو - رويترز

أبلغت مصادر مطّلعة وكالة رويترز، أن شركة أرامكو السعودية وشركة ميتسوي آند كو اليابانية وصندوق الاستثمار المباشر السيادي الروسي تجري مباحثات لشراء حصص في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي التابع لنوفاتك.

وأشارت المصادر إلى أن حجم الاستثمارات لم يتقرر بعد.

وتخطط نوفاتك لبدء إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي في 2022-2023.

وستصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمحطة، التي من المتوقع أن تتكلف نحو 25.5 مليار دولار، إلى 19.8 مليون طن، وستكون ثاني محطات نوفاتك للغاز الطبيعي المسال بعد يمال.

وتملك نوفاتك حصة نسبتها 90 بالمئة في المشروع، في حين تمتلك توتال الفرنسية عشرة بالمئة. وتنوي نوفاتك إبقاء حصة نسبتها 60 بالمئة في المشروع، وطرح حصة قدرها 30 بالمئة على مستثمرين آخرين.

غير أنه في ظل ظروف معينة، قد تخفض نوفاتك حصتها بأكثر من ذلك، لكن ليس إلى أقل من 50 بالمئة من أجل أن تحتفظ بالسيطرة على المشروع.

وقال أحد المصادر الثلاثة التي على دراية بالمحادثات، إن أرامكو لديها حالياً الفحص الفني النافي للجهالة.