النفط الأميركي لأسوأ أداء منذ 3 سنوات والدولار إلى أكبر خسائره الأسبوعية

المصدر: دبي - سيد صالح

تراجع النفط الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2016، وفقاً لما نشرته أمس، شبكة «سي إن بي سي» ، حيث أغلق عند 45.59 دولاراً للبرميل، ليفقد بذلك 29 سنتاً، وتبلغ نسبة خسارته على مدى الأسبوع 11% ما يعد الأسوأ منذ ٣ سنوات.

كما فقد «برنت» 40 سنتاً ليستقر عند 53.95 دولاراً للبرميل، بنسبة خسارة أسبوعية 10%. وعلى صعيد آخر، بات الدولار على أعتاب التراجع بنسبة 1.2% على مدى الأسبوع الجاري، ليسجل بذلك أكبر خسائره الأسبوعية على مدى 10 أشهر.

وأغلق الدولار في تداولات أمس عند سعر 69.69 في مواجهة سلة العملات المنافسة. وتلقى الدولار دعماً طفيفاً من أسواق السندات، حيث تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية ذات السنوات العشر إلى 2.80%.