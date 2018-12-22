تخمة المعروض تهبط بالنفط 10 % في أسبوع

المصدر: لندن - رويترز

هبطت أسعار النفط أمس إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث 2017 واتجهت إلى تسجيل خسائر بأكثر من 10% خلال أسبوع، حيث أبقت تخمة المعروض عالمياً المستثمرين في حالة عزوف قبيل عطلة طويلة. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 77 سنتاً دون 53.58 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، قبل أن يرتفع ليجري تداوله عند نحو 53.75 دولاراً للبرميل، بانخفاض نسبته 10.8% هذا الأسبوع. وهبط الخام الأميركي الخفيف 20 سنتاً إلى 45.68 دولاراً للبرميل. ويتجه الخام إلى التراجع 10.8% هذا الأسبوع.

وقاد الهبوط استمرار تخمة المعروض، حيث برزت الولايات المتحدة كأكبر منتج للخام بفضل ما تحقق من نجاح في قطاع النفط الصخري. وتضخ الولايات المتحدة حالياً 11.6 مليون برميل يومياً من الخام، وهو ما يجعلها في الصدارة بين المنتجين قبل روسيا والسعودية.

لكن كبار المنتجين في «أوبك» اتفقوا على خفض الإنتاج سعياً لرفع الأسعار. وفي مسعى لإظهار الالتزام بخفض المعروض، تخطط «أوبك» لنشر جدول يفصل حصص خفض إنتاج أعضائها وحلفائها، وفقاً لما ذكره الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو الذي قال إنه بغية تحقيق هدف خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، فإن الخفض الفعلي للدول الأعضاء سيبلغ 3.02%.