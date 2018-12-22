بيانات اقتصادية مشجعة تدعم الأسواق العالمية

المصدر: نيويورك - رويترز

دعمت بيانات اقتصادية مشجعة أداء الأسواق العالمية، لكنها ما زالت تتعرض لضغوط من مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وتهديد بتوقف عمليات الحكومة الاتحادية.

ففي وول ستريت، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.86% مسجلاً 22943.26 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 0.72% عند2470.50 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك 0.90% إلى 6470.19 نقطة.

وحذت الأسهم الأوروبية حذو نظيرتها الأميركية للأسباب ذاتها، حيث ارتفع فايننشال تايمز 0.07% مسجلاً 6716 نقطة، وصعد داكس 0.29% عند 10641 نقطة، فيما تراجع كاك هامشياً بنسبة 0.04% مسجلاً 4690 نقطة.

وواصلت الأسهم اليابانية هبوطها، حيث هوت المؤشرات الكبرى إلى مستوى جديد هو الأدنى في شهور. وانخفض نيكاي القياسي 1.1% إلى 20166.19 نقطة.

وانخفضت أسعار الذهب مع صعود الدولار، لكن المخاوف بشأن النمو العالمي أبقت الإقبال على الأصول الآمنة قوياً، مما دعم الأسعار قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر. وانخفض الذهب 0.43% إلى 1262.01 دولاراً للأوقية. وتخلى اليورو عن مكاسبه التي حققها في بداية التداولات وسط مراهنات كبيرة على المشتقات قادت الدولار إلى الارتفاع. وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.1423 دولار.