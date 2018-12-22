الأسواق تتراجع متجاهلة مشتريات الأجانب والمؤسسات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت الأسواق المحلية في تداولات الأسبوع الماضي متجاهلة مشتريات الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص مع تداول غالبية الأسهم عند مستويات سعرية متدنية وجاذبة، في وقت بقيت فيه السيولة عند مستوياتها الشحيحة، في ظل تراجع معنويات المستثمرين، لا سيما بعد رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1% إلى مستوى 4855.94 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والاستثمار والطاقة والصناعة والسلع والخدمات، فيما هبط سوق دبي بنسبة 3.4% ليغلق عند 2509.8 نقاط، بعد هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 119.13 مليون درهم، منها 12.4 مليون درهم للعرب، و46 مليون درهم للخليجيين، و60.68 مليون درهم للأجانب، في المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع بصافي استثمار 119.12 مليون درهم.

ومالت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 74.2 مليون درهم، منها 43.2 مليون درهم في دبي، و31 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار 74.3 مليون درهم، منها 31 مليون درهم في أبوظبي، و43.3 مليون درهم في دبي.

ووصلت السيولة الأسبوعية للسوقين إلى 1.6 مليار درهم، منها 834 مليوناً في دبي، و792.16 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 1.038 مليار سهم، موزعة بواقع 826.8 مليوناً في دبي، و211.86 مليوناً في أبوظبي، وذلك عبر تنفيذ 6.54 آلاف صفقة.

سوق أبوظبي

وجاء تراجع سوق أبوظبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 2.49% بعد هبوط سهم الدار 3.11% وإشراق 1.38%، كما هبط قطاع الطاقة بنسبة 1.82% نتيجة تراجع دانة غاز 2.81% وطاقة 3.09%، فيما ارتفع سهم أدنوك وحيداً بنسبة 0.87%.

في المقابل، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.22% مع ارتفاع أبوظبي الأول 0.14%، وبنك الشارقة 9.8%، في مقابل انخفاض أبوظبي التجاري 0.12% وأبوظبي الإسلامي 2.51% والاتحاد الوطني 0.42%، وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.35% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة نفسها.

وهيمن سهم أبوظبي الأول على النشاط في أسبوع مستقطباً سيولة بنحو 334.35 مليون درهم، ليغلق عند 13.98 درهماً، تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 161.3 مليون درهم، ليصل إلى 17.04 درهماً، ثم سهم أبوظبي التجاري بسيولة وصلت إلى 82 مليون درهم، ليغلق عند 8.19 دراهم.

وكان أكبر الرابحين في خلال الأسبوع سهم بنك الفجيرة الوطني بنسبة 14.83% إلى 4.49 دراهم، تلاه سهم أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 14.12% إلى 0.97 درهم، ثم سهم أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 11.11% إلى 0.5 درهم، فيما كان سهم بنك أم القيوين الوطني الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 2.25 درهم، تلاه سهم مجموعة الشارقة بنسبة 8.33% إلى 1.1 درهم، ثم سهم الواحة كابيتال بنسبة 7.82% إلى 1.65 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء في سوق أبوظبي خلال الأسبوع، بصافي استثمار 109.3 ملايين درهم، منها 106.25 ملايين درهم للأجانب، و3 ملايين درهم للعرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 109.3 ملايين درهم، منها 84 مليون درهم للمواطنين، و25.22 مليون درهم للخليجيين.

سوق دبي

وهبط سوق دبي مع تراجع قطاع العقار بنسبة 4.7% بضغط انخفاض سهم إعمار العقارية 2.77% وداماك 10.4% وأرابتك 1% وإعمار للتطوير 11.6% والاتحاد العقارية 8.74%، كما نزل قطاع البنوك بنسبة 2.36% نتيجة هبوط سهم الإمارات دبي الوطني 1.8% ودبي الإسلامي 3.47%.

وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 3.8% بضغط هبوط سهم دبي للاستثمار بنسبة 4.5% وشعاع كابيتال 10.13%، في مقابل ارتفاع سهم سوق دبي المالي 0.38%، كما انخفض قطاع النقل بنسبة 5% مع تراجع سهم أرامكس 7% والعربية للطيران 2% والخليج للملاحة 6.7%.

وتصدر سهم جي إف إتش النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 117.4 مليون درهم ليغلق على تراجع بنسبة 13.95% إلى 0.98 درهم، تلاه سهم إعمار العقارية بتداولات بقيمة 113 مليون درهم ليغلق عند 4.21 دراهم، ثم سهم الاتحاد العقارية بتداولات بقيمة 96.5 مليون درهم، ليقفل عند 0.397 درهم.

وكان سهم دبي للمرطبات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.93% ليغلق عند 8.62 دراهم، تلاه سهم الاستشارات المالية الدولية مرتفعاً بنسبة 8% إلى 0.389 درهم، ثم سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» بنسبة 5.9% إلى 0.52 درهم، فيما حل سهم غلفا للمياه في صدارة الأسهم المتراجعة بنسبة 18.9% إلى 6.31 دراهم، ثم سهم الرمز كوربوريشن بنسبة 18.4% إلى 1.02 درهم، تلاه سهم أمانات منخفضاً 16.67% إلى درهم واحد.

وكانت وجهة الشراء للمستثمرين العرب والخليجيين في سوق دبي خلال الأسبوع بصافي استثمار 80.6 مليون درهم، منها 9.35 ملايين درهم للعرب، و71.25 مليون درهم للخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 80.6 مليون درهم، موزعه بواقع 45.57 مليون درهم للأجانب، و35 مليون درهم للمواطنين.

مشتريات

ركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات إشراق وتبريد وإعمار العقارية وأبوظبي الأول واتصالات، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم دانة غاز ودي إكس بي والدار العقارية وإعمار مولز.

