توقعات «الفيدرالي» تشعل شرارة بيع الأسهم العالمية

المصدر: نيويورك- رويترز

أشعل تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي توقعاته لوتيرة رفع الفائدة في العام المقبل إلى مرتين فقط بدلاً من ثلاث مرات، شرارة عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية، حيث انخفضت الأسهم الأميركية خلال جلسة أمس، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 157نقطة أو 0.43 % إلى 23178.12 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.19 نقاط أو 0.41 % إلى 2496.77 نقطة.وهبط ناسداك 29.07 نقطة أو 0.44 % إلى 6607.76 نقاط.

وتراجعت الأسهم الأوروبية خلال جلسة أمس مقتفية أثر نظيرتها الأميركية، وانخفض مؤشر (ستوكس يوروب 600) بنسبة 1.4% إلى 336 نقطة، كما تراجع كل من البريطاني (فوتسي 100) بنسبة 1.3% عند 6674 نقطة، والفرنسي (كاك) 1.2% إلى 4715 نقطة، والألماني (داكس) 1.4% إلى 10629 نقطة.

ومن جانبه، تراجع المؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوياته في 15 شهراً أمس، وهوى نيكاي 2.8 % إلى 20392.58 نقطة، في أضعف إقفال للمؤشر القياسي منذ سبتمبر 2017.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.5 % إلى 1517.16 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ أبريل 2017.

وفي المقابل قفز الذهب 1 % مدعوماً بهبوط في الدولار ومع تهاوي الأسهم العالمية، وخلال الجلسة كان السعر الفوري للذهب عند 1255.37 دولاراً بعد أن بلغ 1258.03 دولاراً في الجلسة السابقة عندما سجل أعلى مستوياته منذ العاشر من يوليو.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 % إلى 1258.80 دولاراً للأوقية.وقال كارستن مينكه المحلل لدى جوليوس باير (ضعف الدولار هو السبب الرئيسي لما نراه من ارتفاع الذهب. هذا تحرك يشمل جميع المعادن النفيسة، مما ينبئ بأن مصدره الدولار بالأساس).

وأضاف أن الأداء الضعيف في أسواق الأسهم يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن أيضاً.