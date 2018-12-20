تداول العقود الآجلة على «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية 15 يناير

المصدر: دبي- البيان

تطلق ناسداك دبي التداول في العقود المستقبلية (الآجلة) على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية في 15 يناير 2019، وهو ما يفتح طريقاً جديداً أمام المستثمرين لزيادة التعرض لأداء الشركات الإماراتية.

ويعد المؤشر معياراً تتجه إليه أعين المستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث يضم حالياً 11 شركة من كبرى الشركات وأكثرها سيولة في الإمارات، بما فيها موانئ دبي العالمية، وإعمار العقارية، وبنك أبوظبي الأول.

ويمكن للمستثمرين من خلال التداول في العقود المستقبلية على المؤشر تغطية مراكزهم، والاستفادة من الرافعة المالية لتعظيم العائد المالي على عمليات تداولهم، وتحقيق الأرباح في حالة هبوط المؤشر أو ارتفاعه على حد سواء.

وقال حامد علي المدير التنفيذي لناسداك دبي في بيان: «إن هذا سيشجّع على مزيد من المشاركة من جانب المستثمرين، بما في ذلك الصناديق الإقليمية والعالمية الساعية لزيادة انكشافها على المشهد الاستثماري الإماراتي».

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ناسداك دبي تطلق العقود المستقبلية على «إم إس سي آي» لأسهم الإمارات 15 يناير