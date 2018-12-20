«إشراق» تشتري 11.48 مليوناً من أسهمها

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

اشترت شركة «إشراق العقارية»، نحو 11.48 مليون سهم من أسهمها خلال 8 جلسات، في ظل تداول أسعار غالبية الأسهم عند مستويات سعرية جاذبة ومغرية، تحت وطأة تراجعات الأسواق الأخيرة.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، تراوح سعر عمليات شراء «إشراق» لأسهمها، بين 0.48 درهم إلى 0.522 درهم، ما يعني أن قيمة الأسهم المشتراة خلال تلك الفترة تراوحت بين 5.51 ملايين إلى 6 ملايين درهم. ونفذت «إشراق» تلك الصفقات، من خلال الوسيط «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية»، وتقول إن عدد الأسهم المتبقية للشراء، بحسب موافقة الهيئة، تصل حالياً إلى نحو 220.92 مليون سهم.

وأغلق سهم «إشراق» في سوق أبوظبي أمس، مستقراً من دون تغيير، عند مستوى 0.51 درهم، بعد تداولات بقيمة 114.7 ألف درهم، على نحو 223.77 ألف سهم، من خلال 11 صفقة.

وسيسهم توجُّه الشركات المُدرجة لإعادة شراء جانب من أسهمها خلال الفترة الراهنة، التي تشهد فيها الأسواق حالة من الضعف النسبي، في تعزيز أداء الأسهم، وزيادة ثقة المستثمرين، ما يؤدي إلى مزيدٍ من الاستقرار في السوق المالية.