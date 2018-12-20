الأسهم «خضراء» بدعم مشتريات الأجانب والمؤسسات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ارتدت أسواق الأسهم المحلية للمنطقة الخضراء في ختام جلسة أمس، مدعومة بمشتريات للأجانب والمؤسسات، عززت نسبياً من أداء بعض الأسهم القيادية على الرغم من استمرار ضعف السيولة وبقائها دون 350 مليون درهم.

وصعد سوق دبي 1.32% إلى مستوى 2544.12 نقطة مدفوعاً بأسهم البنوك والعقار والتأمين، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.64% ليستقر عند 4859.62 نقطة مستفيدا من مكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والسلع.

وبلغت السيولة الكلية بالسوقين 322.1 مليون درهم، منها 131.5 مليوناً في دبي و190.6 مليوناً بأبوظبي، وجرى تداول 144.5 مليون سهم، موزعة بواقع 102 مليون سهم بدبي، و42.5 مليون سهم بأبوظبي من خلال 3319 صفقة.

سوق دبي

جاء صعود سوق دبي مع ارتفاع البنوك 2.86% بدعم صعود الإمارات دبي الوطني 5.3% ودبي الإسلامي 1.18% ومصرف عجمان 3.16%. كما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.55% مع صعود أرابتك 1.97% وداماك 4.24% وإعمار مولز 2.92% والاتحاد العقارية 0.24%، فيما هبط سهم إعمار العقارية 0.71%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.13% مع صعود سهم دبي للاستثمار 1.6% وسوق دبي المالي 0.13%، بينما انخفض قطاع النقل 1% مع انخفاض العربية للطيران 1.3% وأرامكس 1.2%.

وتصدر سهم جي إف إتش تداولات سوق دبي مستقطباً 41 مليونا، تلاه سهم إعمار العقارية بتداولات 16 مليونا، ودبي للاستثمار بسيولة 12 مليون درهم. وحقق سهم الخليجية للاستثمارات العامة أكبر ارتفاع بنحو 5.38%، وكان سهم الرمز كوربوريشن الأكثر انخفاضاً بـ 9.6%.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك 0.88% مع صعود أبوظبي الأول 1.3% وأبوظبي التجاري 0.12%. وزاد قطاع العقار بنسبة 2.1% بدعم ارتفاع الدار 1.95%، ورأس الخيمة العقارية 6%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.24% مع صعود سهم اتصالات بالنسبة نفسها. وهيمن سهم أبوظبي الأول على نشاط سوق أبوظبي بسيولة 114 مليونا.

تلاه سهم اتصالات مستقطباً نحو 25 مليون درهم، ثم سهم أبوظبي التجاري بتداولات بقيمة 15.5 مليون درهم. وكان سهم أكسا الهلال الأخضر للتأمين في مقدمة الرابحين بنسبة 11.11%، بينما جاء سهم أسمنت الخليج على رأس المتراجعين بنسبة 9.29%.

الأجانب والمؤسسات

اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء في السوقين باستثمار 43.76 مليون درهم، منها 26 مليوناً للأجانب، و17.76 مليوناً للخليجيين، واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع باستثمار 43.76 مليون درهم، موزعة بواقع مليون درهم للعرب، و42.75 مليوناً للمواطنين.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 60.58 مليون درهم، منها 45.97 مليون درهم في دبي، و14.6 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 60.58 مليون درهم، موزعة بواقع 45.97 مليون درهم في دبي، و14.6 مليون درهم في أبوظبي.

الالتزام بالإفصاح

طلب سوق أبوظبي في تعميم أمس الشركات المدرجة بضرورة الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية الأولية لعام 2018. وأضاف السوق إن الالتزام بالإفصاح يعزز الشفافية. وفي تعميم آخر، طلب السوق من الشركات ضرورة تحديث بيانات المطلعين وملف شركاتهم على موقع السوق بشكل فوري. أبوظبي ــ البيان

إفصاحات

اجتمع مجلس إدارة شركة اللاينس للتأمين الثلاثاء حيث ناقش نتائج الربع الثالث، واستراتيجية الشركة لعام 2019.

أعلنت شركة الصفوة مباشر استيفاءها للمتطلبات والمعايير المفروضة من بورصة دبي للذهب والسلع حتى الآن لتبقى الشركة على بُعد خطوة واحدة من إدراجها الرسمي ضمن وسطاء بورصة دبي للذهب والسلع.

أتمت أجيليتي للمخازن العمومية عملية تحويل دين شركتها التابعة أجيليتي إنفستمنت هولدينغ إلى أسهم في رأسمال الشركة الوطنية العقارية، مشيرة إلى أن تسوية المديونية تمت بتحويل المديونية 31 مليون دينار كويتي إلى عدد 272.8 مليون سهم في رأسمال الشركة الوطنية العقارية بقيمة اسمية 100 فلس للسهم وعلاوة إصدار بقيمة 5.27 ملايين دينار، وهذا يمثل 20% من إجمالي رأسمال «الوطنية».

تعقد شركة «دار التأمين» اجتماع جمعية عمومية في 14 يناير للنظر في إصدار سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 15 مليون درهم بغرض تعزيز الملاءة المالية للشركة والتوافق مع التعليمات المالية لهيئة التأمين.

وأعلنت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس أن الجمعية ستنظر أيضاً في تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمة وشروط إصدار السندات وتوقيت الإصدار والحصول على موافقة السلطات المختصة على الإصدار.

كما ستبحث الجمعية إعدام الأسهم المشتراة بعدد 1.219 مليون سهم بقيمة اسمية درهم واحد وتفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ كافة الإجراءات وتقديم كافة المستندات المتعلقة بتخفيض رأس المال.

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء استقالة المدير المالي وائل غازي رواشده اعتباراً من 16 ديسمبر.

أعلنت شركة «الخزنة للتأمين» تكليف لجنة من أعضاء مجلس إدارتها لمقابلة هيئة التأمين لإيجاد حلول مناسبة لإعادة فتح الاكتتاب لكافة أقسام التأمين في الشركة وتقديم خطة عمل الشركة.

أعلن «بنك رأس الخيمة الوطني» استقالة أحمد عبدالكريم جلفار من منصبه كعضو مجلس إدارة اعتباراً من 19 ديسمبر.