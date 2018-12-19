ضغوط بيع مكثفة على الأسهم تعمّق خسائر الأسواق

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسواق المحلية في ختام تعاملات أمس إثر تعرض جميع الأسهم لضغوط بيع مكثفة عمقت خسائر المؤشرات الرئيسية مع استمرار ضعف السيولة وسيطرة القلق والترقب على معنويات المستثمرين تزامناً مع تراجع البورصات العالمية وأسواق النفط.

ولم يرتفع في السوقين سوى 12 سهماً مع هبوط سوق دبي بنسبة 2.05% إلى مستوى 2511 نقطة، بضغط انخفاض أسهم العقار والبنوك والسلع والاستثمار والتأمين والنقل، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.76% ليغلق عند 4828.67 نقطة، مع نزول أسهم البنوك والاستثمار والخدمات والعقار والاتصالات والطاقة والسلع.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 331.5 مليون درهم، منها 181.5 مليون درهم في دبي، و150 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 239.8 مليون سهم، موزعة بواقع 207.4 ملايين سهم في دبي، و32.4 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3148 صفقة.

العقار

وجاء تراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 2.75% بعد هبوط إعمار العقارية 2.33% وأرابتك 3.33% وداماك 6.25% وديار 1.64% وإعمار للتطوير 1.59% وإعمار مولز 2.84% والاتحاد العقارية 1.21%، كما انخفض قطاع البنوك 2.21% بضغط انخفاض سهم دبي الإسلامي 0.39% والإمارات دبي الوطني 4.6%.

كذلك هبط قطاع الاستثمار بنسبة 4.25% مع تراجع سهم دبي للاستثمار 4.58% وسوق دبي المالي 3.42% وشعاع كابيتال 2.98%. ونزل قطاع النقل بنسبة 0.22% مع انخفاض الخليج للملاحة 4.41% بالتزامن مع استقرار أرامكس وارتفع العربية للطيران 0.4%.

وتصدر سهم الاتحاد العقارية التداولات في سوق دبي مستقطباً نحو 45 مليون درهم، تلاه سهم جي إف إتش بتداولات بقيمة 37.24 مليون درهم، ثم سهم إعمار العقارية بسيولة قيمتها 26 مليون درهم، وكان سهم المصرف الخليجي التجاري الأكثر ارتفاعاً في دبي بنسبة 5.21%، فيما كان سهم مصرف السلام السودان الأكثر تراجعاً بنسبة 7.41%.

البنوك

وفى سوق أبوظبي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.97% مع انخفاض أبوظبي الأول 1.29% والاتحاد الوطني 1% وأبوظبي الإسلامي 0.26%، فيما هبط قطاع العقار بنسبة 0.82% مع تراجع سهم الدار0.65% وإشراق 2.11% ورأس الخيمة العقارية 0.83%.

وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.24% مع انخفاض سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، في حين هبط قطاع الطاقة بنسبة 0.73% بعد هبوط طاقة 9% وأدنوك للتوزيع 0.87% فيما صعد دانة غاز بنسبة 1.85%.

وهيمن سهم أبوظبي الأول على النشاط في سوق العاصمة بسيولة 72.12 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات مستقطباً نحو 26.6 مليون درهم، ثم سهم أبوظبي التجاري بتداولات بقيمة 17 مليون درهم، وكان سهم أركان الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6% فيما كان سهم بنك أم القيوين الوطني الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

الأجانب

ومال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 13.6 مليون درهم، منها 10.2 ملايين للخليجيين، و3.38 ملايين للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 13.6 مليون درهم موزعه بواقع 4.6 ملايين للأجانب، و9 ملايين للمواطنين.

وتركزت مشتريات الأجانب غير العرب على أسهم الاتحاد العقارية وأبوظبي الأول والعربية للطيران وأبوظبي التجاري، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم دي إكس بي والدار وديار وسوق دبي المالي.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث مالت نحو الشراء في دبي بصافي استثمار قرب 10 ملايين درهم، بينما اتجهت نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 5 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في دبي بصافي استثمار 10 ملايين درهم، ونحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 5 ملايين درهم.

%1.03

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.03% إلى 3057.89 نقطة بعد التداول على 1.27 مليون سهم بقيمة 9.5 ملايين دولار من خلال 83 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على أكثر من 11 ألف عقد بقيمة 2.14 مليون درهم من خلال 24 عملية حيث انخفضت عقود جي إف إتش 6.5% وداماك 6.3% ودي إكس بي 4.9% ودبي للاستثمار 4.5%.

* إفصاحات

أكدت دبي للاستثمار تصريح خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذين بالشركة، أن صكوك مجمع دبي للاستثمار 2014 تستحق في فبراير 2019.

وأن شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار تدرس إعادة تمويل الصكوك من خلال وسائل مختلفة تتضمن إصدار صكوك محتملة. من ناحية أخرى، عينت الشركة عبد العزيز السركال في منصب الرئيس التنفيذي لقسم شركات مواد البناء، الذي يشمل محفظة الشركات التابعة التي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات العاملة في قطاع الإنشاءات، كما اعتمد مجلس الإدارة، الاثنين الماضي، جدول الأعمال بما في ذلك ميزانية 2019.

ناقش مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، الاثنين، الأمور الاعتيادية للشركة.

يجتمع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة في 23 ديسمبر لمناقشة واعتماد الميزانية التقديرية للشركة للعام 2019.

أعلنت شركة «إشراق العقارية» شراء نحو 3 ملايين سهم من أسهمها في جلسة، الاثنين، بسعر يصل إلى 0.522 درهم من خلال الوسيط «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية»، ليبلغ عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة الهيئة 220.9 مليون سهم.

تعقد شركة أبوظبي الوطنية للفنادق اجتماع مجلس إدارة في 23 ديسمبر لمناقشة بعض الأمور العامة التي تخص الشركة.

صادق مجلس إدارة «دار التأمين» في اجتماعه، أمس الأول، على الموازنة التقديرية للشركة عن العام القادم 2019.