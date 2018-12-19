مصرف الهلال يطلق برنامج تحويل البيانات في وقت قياسي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مصرف الهلال، المصرف الإسلامي الرائد ومقره الرئيسي في أبوظبي، استكماله لبرنامج تحويل البيانات الذي يأتي في إطار استراتيجيته لتمكين التطور الرقمي في جميع مراحل عملياته.

وتم تنفيذ برنامج تحويل البيانات في وقت قياسي على أيدي فريق متخصص من المصرف بالتعاون مع شركة «كي بي إم جي»، التي قدمت خدمات التنفيذ للمشروع وفقاً لنموذج باستخدام نظام رقمي ذكي ومبتكر لتحليل البيانات.

ويعتبر برنامج تحويل البيانات مشروعاً تطويرياً للمصرف، يمكّنه من معالجة جميع التحديات المتعلقة بالبيانات والقدرة على استخدام المعلومات الموثوقة لاتخاذ القرار، واستخدام التحليلات المتقدمة للحصول على ميزة تنافسية في السوق من خلال إنشاء مستودع لبيانات المصرف.

وقال أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: تعتبر هذه الإضافة المبتكرة إلى الكفاءة المصرفية، وإعداد مستودع البيانات في فترة زمنية قصيرة، مثالاً نموذجياً على كيفية تنفيذ المشاريع، كما يثبت بأن قسم تكنولوجيا المعلومات لدينا قادر على تقديم برامج تحويلية للمصرف ومتعامليه وشركائه. حضر حفل إطلاق البرنامج كل من فرانشيسكو سارتي، مدير العمليات، وأيمن السعدي، المدير تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى شركاء رئيسيين في البرنامج.