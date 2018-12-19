الشارقة تجمع 200 مليون دولار من إصدار صكوك

المصدر: دبي - أشرف رفيق

جمعت إمارة الشارقة 200 مليون دولار من بيع صكوك، في إطار برنامج لإصدار الصكوك بقيمة مليار دولار وعائد 4.226%، تستحق بعد 10 سنوات في عام 2028، وفق ما نقلته بلومبيرغ عن مسؤول حكومي.

ورتب بيع الصكوك مصرف الشارقة الإسلامي والمؤسسة المصرفية العربية ونور بنك في مارس الماضي. وسوف تستخدم الإمارة العائدات لأغراض تخدم الميزانية.

وتتوقع وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف أن ينمو اقتصاد الشارقة بمعدل ثابت تدريجياً حتى عام 2021، بدعم من مشاريع البناء والسياحة والصنيع، كما أن الاستثمارات المرتبطة باستضافة معرض إكسبو 2020 دبي من المتوقع أن تدعم هذا النمو.

وكانت الشارقة قد جمعت 290 مليون دولار (مليارا يوان صيني) من سندات ثلاثية طرحتها في السوق الصينية في وقت سابق العام الجاري، وكان أول إصدار العملة الصينية من الشرق الأوسط.