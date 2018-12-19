مجلس إدارة «الشارقة القابضة» يقر توزيع أرباح

المصدر: الشارقة - البيان

عقد مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، التي تمثّل شراكة استراتيجية بين شركة «ماجد الفطيم العقارية» والشارقة لإدارة الأصول مؤخراً، اجتماعه الدوري والذي تم خلاله الموافقة على توزيع أرباح على مساهميه وكذلك استعراض مستجدات المشاريع التابعة للشركة وأبرز الإنجازات التي حققتها في العام الجاري، إضافة إلى مناقشة أهم الخطط والاستراتيجيات المتوقع تنفيذها في العام 2019.

ترأس الاجتماع وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، الذي أثنى على أداء الشركة.

وتمت مناقشة أحدث مستجدات وتطورات المشاريع الرئيسة للشركة، ومن بينها مجمع «الزاهية» ومراكز «متاجر»، وكذلك استعراض البيانات المالية وعرض أبرز مؤشرات الوضع المالي للشركة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، كما تمت مناقشة الملامح الأولية لخطة عمل الشركة واستراتيجيتها في 2019.