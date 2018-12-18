«الإمارات دبي الوطني» و«سكاي واردز» يطلقان معايير لبرامج الولاء

المصدر: دبي - البيان

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، و«سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج ولاء العملاء التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي، أمس حساب التوفير سكاي واردز من بنك الإمارات دبي الوطني وبطاقة الخصم المباشر من Visa، أول حل مصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة يتيح كسب أميال سكاي واردز لقاء التوفير والإنفاق في آن معاً.

ويوفر حساب التوفير سكاي واردز من بنك الإمارات دبي الوطني وبطاقة الخصم المباشر من Visa الذي يستهدف الميسورين وعملاء الخدمات المصرفية المميزة، فرصة كسب حتى 5 أميال سكاي واردز لقاء كل عملية شراء، تبعاً لرصيد حساب التوفير. ويقدم المنتج الوحيد من نوعه أعلى مكافآت أميال سكاي واردز في السوق.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن نقدم للسوق منتجنا الجديد الذي يضم حساب التوفير سكاي واردز من بنك الإمارات دبي الوطني وبطاقة الخصم المباشر من Visa، ليكون بذلك حلاً مصرفياً مبتكراً يقدم للعملاء أميالاً إضافية من سكاي واردز على الإنفاق المرتبط بحساب التوفير. وفي الوقت الذي تشهد فيه معدلات الإنفاق باستخدام بطاقاتنا للخصم المباشر نمواً متواصلاً بمعدل يزيد عن 15% سنوياً مدعومة أولاً بالإنفاق في قطاع السفر، يأتي البرنامج الجديد ليساعد العملاء على كسب مكافآت أكثر على الإنفاق».

من جهته، قال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: يرتبط سكاي واردز طيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني بعلاقة شراكة راسخة لطالما نجحت في تلبية متطلبات عملاء الطرفين.