الأسهم تعود للمربع الأخضر بمكاسب 3.5 مليارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عادت أسواق الأسهم المحلية إلى المنطقة الخضراء في ختام جلسة أمس بمكاسب زادت 3.5 مليارات درهم مدعومة بصعود سهمي «إعمار العقارية» و«أبوظبي الأول»، وذلك مع استمرار ضعف السيولة وهبوطها دون حاجز 300 مليون درهم.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.28% إلى مستوى 2563.72 نقطة، بدعم أسهم العقار والاستثمار والتأمين، فيما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.72% ليغلق مستقراً عند 4865.82 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 273.1 مليون درهم، منها 132.8 مليون درهم في دبي، و140.3 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 176.2 مليون سهم، موزعة بواقع 130.64 مليون سهم في دبي، و45.57 مليون سهم في دبي، من خلال 4268 صفقة.

العقار

وجاء صعود سوق دبي مع ارتفاع قطاع العقار بنسبة 2.02% بدعم صعود إعمار العقارية 2.38% وإعمار مولز 2.33% وأرابتك 3.96% وداماك 4.76%، كما زاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.58% مع ارتفاع دبي للاستثمار 1.55% وسوق دبي المالي 2.89%.

في المقابل، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.83% مع هبوط الإمارات دبي الوطني 2.25%، في مقابل ارتفاع دبي الإسلامي 0.2%. وتراجع قطاع النقل بنسبة 1.26% مع تراجع أرامكس 3.02%، وارتفاع العربية للطيران 0.4% والخليج للملاحة 2.1%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات والنشاط في سوق دبي بسيولة 24 مليون درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة بنحو 13 مليون درهم، ثم سهم الاتحاد العقارية بتداولات بقيمة 12 مليون درهم. وكان سهم داماك الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.76%، فيما كان سهم الإثمار الأكثر تراجعاً بنسبة 4.55%.

البنوك

وفي سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.75% مع صعود سهم أبوظبي الأول 1.16%، كما زاد قطاع العقار بنسبة 0.3% مع ارتفاع إشراق 2.35% واستقرار سهم الدار من دون تغيير. وصعد قطاع الاتصالات 0.71% بفعل ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع الطاقة بنسبة 1.54% بعد ارتفاع دانة غاز 2.34% .

وأدنوك للتوزيع 0.88%. مال المستثمرون العرب والأجانب والخليجيون نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 39.5 مليون درهم، منها مليونا درهم للعرب و2.12 مليون للخليجيين، و35.32 مليوناً للأجانب، بينما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 39.5 مليون درهم.

0.75%

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.75% إلى 3089.67 نقطة بعد التداول على 921.8 ألف سهم بقيمة 2.84 مليون دولار من خلال 116 عملية منفذة. وفي سوق المشتقات، جرى التداول على 4600 عقد بقيمة 1.22 مليون درهم من خلال 15 عملية، حيث ارتفعت عقود أرابتك 3.96% وإعمار 2.38% ودبي للاستثمار 1.55% وبنك أبوظبي الأول 1.15% ودبي الإسلامي 0.2%.

* إفصاحات

* تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» إلى الأحد المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.

* اجتمع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة أمس وناقش المواضيع الخاصة بأعمال الشركة.

* يعقد مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات بعد غد الخميس اجتماعاً لمناقشة الأمور الداخلية للشركة.

* أعلنت «سوداتل» عن حصولها من جهاز تنظيم الاتصالات السوداني على ترددات في النطاق (700) وذلك لاستخدامها في ترقية وتطوير شبكات الجيل الرابع حالياً وتشغيل شبكات الجيل الخامس مستقبلاً.

* كشفت شركة «إشراق» عن شراء 350 ألف سهم من أسهمها وذلك في جلسة أمس الأول بسعر 0.51 درهم من خلال الوسيط «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» ليصبح عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة الهيئة نحو 223.9 مليون سهم.