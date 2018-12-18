اتحاد المصارف يبحث اعتماد تقنية الـ«بلوك تشين» والتحوّل الرقمي

المصدر: دبي- البيان

عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات أمس، اجتماعه الرابع لهذا العام لمناقشة ومراجعة التقدم المحرز في مبادرات الاتحاد الجارية والخطط المستقبلية.

وتصدرت دراسة اعتماد تقنية الـ«بلوك تشين» في مجال «اعرف عميلك» لدى مصارف الدولة جدول أعمال الاجتماع. وشملت المواضيع الرئيسة الأخرى، التي تم بحثها خلال الاجتماع، تعزيز التوطين والتحول الرقمي في القطاع المصرفي في الدولة.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: ضمن إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز واستدامة النظام المصرفي في الدولة، فقد قمنا بدراسة عدد من المبادرات والمساعي الجديدة، على رأسها اعتماد تقنية الـ«بلوك تشين» في الخدمات المصرفية الخاصة بـ«اعرف عميلك». وفي ظل استمرار التقدم التقني المتواصل في تشكيل احتياجات وتوقعات العملاء، أصبح من المـــهم للغاية بالنسبة للقطاع المصرفي أن يكون في طليعة الابتكار.

واستعرض عارف الرملي، رئيس لجنة الخدمات المصرفية الرقمية في اتحاد مصارف الإمارات، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار في المشرق، دراسة مفصلة حول الخدمات المصرفية الرقمية المتعلقة بتقنية الـ«بلوك تشين»، والتي تفتح فرصاً لإنشاء معايير لرقمنة مختلف العمليات التي تقوم بها البنوك في الدولة.

وقدم كل من حسام السيد، رئيس لجنة الموارد البشرية في اتحاد المصارف، مدير عام الموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني، وأحمد الزعابي، رئيس التوطين في بنك أبوظبي الأول، عرضاً حول الخطط والمبادرات التي ستتبناها البنوك لتعزيز التوطين في المناصب الحيوية والقيادية.