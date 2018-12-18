«لوكس تشين» تعتزم فتح صرافة للأصول الرقمية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن المكتب الإقليمي لمؤسسة «لوكس تشين» الشركة المتخصصة في مجال صناعة بلوك تشين بمقرها في سنغافورة، ومنصة العملات الرقمية، التي طورتها شركة بلوم للتكنولوجيا عن خطتها لفتح صرافة الأصول الرقمية باسم (Locus Digital Asset Exchange) «لوكس داكس» في دبي.

وأثناء حفل التوقيع لإنشاء وتشغيل لوكس داكس مع سانغ يون لي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لوكس تشين، قالت الشيخة موزة عبيد سهيل آل مكتوم، الشريك المؤسس لـ«لوكس داكس»: «كنت مستشارة رئيسة لمؤسسة لوكس تشين منذ بدايتها، ومع إنشاء نظامنا لتبادل الأصول الرقمية في دبي باستخدام تقنية لوكس تشين، نتوقع أن تجلب هذه الصرافة الجديدة للأصول الرقمية العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات، وخاصة إلى مدينة دبي التي تعتبر مركزاً تجارياً للعالم بأسره».