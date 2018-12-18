تعاون «الأنصاري للصرافة» و«ستراتوم» لتسهيل عمليات الدفع

المصدر: دبي- البيان

تعاقدت «الأنصاري للصرافة»، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، مع شركة ستراتوم، إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك في دولة الإمارات، لتسهيل عمليات دفع رسوم الخدمات والصيانة المتعلقة بالوحدات السكنية من قبل المُلاك.

ووقع الاتفاقية كل من راشد علي الأنصاري، مدير عام شركة الأنصاري للصرافة، وسعيد عبد الكريم الفهيم، المدير التنفيذي لشركة ستراتوم، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال راشد علي الأنصاري، مدير عام شركة الأنصاري للصرافة: «ستتيح اتفاقية التعاون مع شركة «ستراتوم»، لمالكي العقارات فرصة دفع رسوم الخدمات والصيانة للوحدات السكنية الخاصة بهم بطريقة أكثر سهولة عن طريق الدفع النقدي وبمختلف العملات والاستفادة من ساعات العمل المرنة لفروع الأنصاري للصرافة في كل أنحاء الدولة والبالغة عددها 183 فرعاً.

وتعكس هذه الاتفاقية مع شركة «ستراتوم»، مدى التزامنا ورغبتنا المشتركة في حصول مُلاك العقارات على مستوى خدمات أفضل، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مكانتنا الريادية في السوق».

وقال سعيد عبد الكريم الفهيم، المدير التنفيذي لشركة «ستراتوم»: « نأمل في فتح مجالات أكبر من التعاون المشترك في مجال خدمات الإشراف الإداري. وبلا شك فإن هذه الخطوة ستسهم بدور كبير في تسهيل عمليات دفع الرسوم من خلال فروع الأنصاري للصرافة في الدولة، خاصة في الأماكن التي لا تتوفر فيها بنوك أو أجهزة الصراف الآلي أو في خارج أوقات عمل البنوك، تماشياً مع رؤيتنا الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لأصحاب العقارات».