مجمع دبي للاستثمار يكلف بنوكاً لبيع صكوك

المصدر: دبي- أشرف رفيق

كلف مجمع دبي للاستثمار بنوك اتش اس بي سي وسيتي جروب من أجل ترتيب بيع صكوك في العام المقبل، حيث يسعى إلى تمويل صكوك حالية مستحقة، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر عليمة.

وتعمل شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، التي تطور وتدير عقارات للشركة القابضة الأم، دبي للاستثمار، مع بنوك أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي من أجل إحلال صكوك خماسية، وفق ما ذكرته المصادر التي طلب عدم تعريفها لأن البيانات خاصة. ويمكن أن تدر الصكوك المزمعة 500 مليون دولار، حسب المصادر.

وتستحق الصكوك التي باعها مجمع دبي للاستثمار عام 2014، في فبراير العام المقبل. وتدرس شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار إعادة تمويل الصكوك التي تستحق العام المقبل بوسائل مختلفة منها صكوك محتملة، وفق ما ذكره خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار في بيان الى بلومبرغ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسجلت دبي للاستثمار، التي تشمل أعمالها العقارات والتصنيع والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم أرباحا بلغت 724 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.