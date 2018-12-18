«إنتو كابيتال» تطلق صندوقاً بـ702 مليون درهم لتطوير «وندرلاند»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة إنتو كابيتال، صندوق إنتو وندرلاند (صندوق عوائد استثماري) المتوافق مع الضوابط الشرعية، بما يقارب الـ 702 مليون درهم وتمتد فترته على مدار 15 سنة يمكن تمديدها لسنوات إضافية، وذلك بحضور رئيس اللجنة الشرعية الدكتور عمر عبد الكافي وسلمان الجعفري ممثل مركز دبي المالي العالمي.

وعدد من رجال الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص من الإمارات ومنطقة الخليج. وسيتولى صندوق «إنتو وندرلاند» مهمة تطوير مشروع «وندرلاند» وتشغيله على مساحة إجمالية 230,175 مترا مربعا، حيث ستقوم شركة «إنتو كابيتال» بإدارة الصندوق بهدف توفير أقصى درجات الحماية للمستثمرين وفق اللوائح والتشريعات الخاضعة لقوانين سلطة دبي للخدمات المالية.

وقال عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «إنتو كابيتال»: «إنه ومن خلال الخبرة الطويلة التي زادت عن عشرين عاماً، تم وضعها في هيكلة وتأسيس الصناديق الاستثمارية العقارية. خاصة وأن الوضع الاقتصادي يمر بالعديد من التحديات التي تشهدها المنطقة، غير أن إمارة دبي وسلطة دبي للخدمات المالية، وضعت منظومة من القوانين والتشريعات التي سهلت وشجعت على نمو المناخ الاستثماري والعقاري.

وقال هيثم المصري الرئيس التنفيذي لشركة»إنتو كابيتال«إن تأسيس الصندوق جاء تماشياً مع الخطة التطويرية الهادفة لإنشاء مشروع»وندرلاند «الذي يقع ضمن منطقة أم هرير والمطل على خور دبي، وقد تم هيكلة المشروع ليكون المكان المفضل لأصحاب العمل، حيث تم الأخذ باحتياجات أصحاب العمل والمستأجرين كأولويات في المشروع.

حيث تم الانتهاء من الاعتمادات المبدئية للمخطط العام، وتم تنفيذ أعمال هدم المباني القائمة على ارض المشروع وتجهيزها لبدء الأعمال الإنشائية. وأضاف المصري أن الاستثمار في الأصول العقارية قد يضعف، إلا أنه يعد من أكثر أنواع الاستثمارات تحقيقا للأرباح.

حيث لا يقتصر النشاط على تجاره المحترفين فحسب، بل إن شريحة كبيرة من المجتمع تستطيع توليد مداخيل جيدة عن طريق الاستثمار العقاري، وهم إما متفرغون للعمل العقاري أو أنهم يستعينون به لتوليد دخل إضافي، موضحاً أن النشاط العقاري يعد من أكثر الأنشطة تعقيداً، لكن في عالمنا العربي عامة وفي الخليج العربي بشكل خاص، يعتبر من أكثر القطاعات أماناً واستقراراً، وذلك في حال تم إدارتها من قبل شركات متخصصة تتبع أفضل المعايير وتتعامل مع المتغيرات من خلال استراتيجيات استثمار ذي طابع مرن يتمتع بالدِّيناميكيَّة والشفافية.