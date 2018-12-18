«سوق دوت كوم» يفتتح مركز الشحن الجديد في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن موقع سوق دوت كوم، إحدى شركات أمازون، أمس عن افتتاح مركزٍ جديد لخدمات الشحن في دبي. تبلغ مساحة المركز الجديد 23 ألف متر مربع، ويعد أحدث مثال على توسيع الشركة استثماراتها في الإمارات لتلبية احتياجات عملائها المتنامية في جميع أرجاء الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يقدم المركز الجديد العديد من المزايا للبائعين الإقليميين، بما في ذلك الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستعرض منتجاتها في سوق دوت كوم؛ حيث سيضمن لهم القدرة على الوصول إلى عملائهم بشكلٍ أسرع.

وقال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي لسوق دوت كوم: «يشهد سوق دوت كوم انضمام المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتزم الاستفادة من قدرات الموقع الإلكتروني وخبراته اللوجستية المتطورة للوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء في جميع أرجاء المنطقة».

وقال براشانت ساران، مدير خدمة العملاء لمنطقة الشرق الأوسط: «مع إطلاق مركز الشحن الجديد في دبي، نؤكد أننا نتخذ خطوة جديدة ومهمة في مسيرتنا الواعدة، وذلك بهدف تزويد عملائنا الكرام مجموعة أوسع من المنتجات التي بإمكانهم الحصول عليها سريعاً بفضل حلولنا الفريدة للتسليم السريع».