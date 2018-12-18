«كريم» تطلق خدمة توصيل تغطي كل شيء من الطعام إلى الأدوية

المصدر: دبي - رويترز

أطلقت «كريم» خدمة توصيل تغطي كل شيء من الطعام إلى الأدوية أمس، لتنوع نشاطها الذي كان يرتكز على تطبيقات طلب سيارات الأجرة في الشرق الأوسط وتعزز المنافسة مع أوبر تكنولوجيز.

وقالت كريم في أكتوبر الماضي إنها جمعت ما يزيد على 200 مليون دولار من مستثمرين قائمين لتمويل توسعاتها. وتوسعت الشركة في نشاط طلب سيارات الأجرة ليشمل ما يزيد على 120 مدينة في 15 دولة معظمها بالشرق الأوسط منذ التدشين في 2012.

وقال مدثر شيخة الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في كريم لرويترز من مقر الشركة في دبي «نعتقد أن فرصة خدمات التوصيل في المنطقة أكبر حتى من خدمة طلب سيارات الأجرة. ستصبح جزءاً كبيراً من كريم بمرور الوقت».

وتخطط الشركة لإنفاق أكثر من 150 مليون دولار لتطوير نشاط التوصيل، بدءاً بخدمات توصيل الطعام في دبي وجدة.

وقال شيخة «فور أن نبرهن على النموذج في الإمارات والسعودية، سترانا نذهب سريعاً جداً إلى أسواق جديدة.. مصر وباكستان بعد ذلك ثم بقية مواقعنا قريباً جداً».

وامتنع شيخة عن التعقيب على ما إذا كانت أوبر قد تكون مستثمراً محتملاً. وامتنعت أوبر عن التعليق.