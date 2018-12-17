«شعاع كابيتال» تستحوذ على «أموال» الكويتية وتخطّط للتوسّع

المصدر: دبي- البيان

بدأت «شعاع كابيتال»، مجموعة الخدمات المالية في دولة الإمارات خطوات الدمج والتوحيد في أعقاب استكمال صفقة الاستحواذ على شركة «أموال الدولية للاستثمار» (أموال)، التي تمت مؤخراً في بورصة الكويت، وبعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لأموال في 12 ديسمبر الجاري. شهد الاجتماع المذكور للجمعية العمومية تعيين مجلس إدارة جديد لشركة «أموال» تضم السادة الأعضاء: بدر الرزيحان، فواد طارق خان، خليفة المهيري، أوليفر لي، علي طارق، عادل مصطفى وعبدالله كلداري.

ويأتي الاستحواذ على «أموال» انسجاماً مع رؤية «شعاع كابيتال» بتوفير قيمة طويلة الأمد للمساهمين، علاوة على اغتنام آفاق علاقات التعاون والتكامل بين وحدة أسواق رأس المال في «شعاع كابيتال» وشركة «نور كابيتال ماركتس» التابعة لأموال.

وتعد «نور كابيتال ماركتس»، التي تتخذ من الكويت مقراً لها الشركة الإقليمية الرائدة في مجال تقديم خدمات تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت الرائدة والمتاجرة بالسلع وعقود الفروقات، وتحظى الشركة بإشادة واسعة، بفضل جودة خدماتها وأنشطتها التي تعد الأفضل ضمن فئتها.

وقال فواد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: تمثل بدء عملية الدمج والتوحيد هذه تتويجاً لجهودنا في توسيع حضورنا الجغرافي في أقوى أسواق المنطقة. وانطلاقاً من إرثنا وتواجدنا التاريخي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تلاه من توسع مستمر وفر لنا وجوداً مرموقاً في ست أسواق أخرى، بات بمقدورنا الاستفادة بصورة أفضل من مجموعة متنوعة من الأسواق تعزز قدرتنا على النمو. ونحن متحمسون لإمكانية نقل خبراتنا إلى الكويت وتركيا والأردن ووضعها في خدمة هذه الأسواق، إضافة إلى تقديم خدمات ومنتجات «نور كابيتال ماركتس» إلى الأسواق التي نتواجد فيها حالياً. ونؤمن بامتلاكنا مزيجاً فريداً من الخدمات التي من شأنها دعم تحولنا المستمر والاستمرار بمسيرة الربحية المستدامة.

وأضاف فوّاد طارق خان: في نهاية المطاف، فإن عملاءنا هم الذين سيستفيدون من قدرتنا على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات وتوحيد جهود شعاع وأموال ونور. ويظهر هذا المزيج بوضوح قدرة شعاع على تحديد وتكوين وإتمام عمليات الاندماج والاستحواذ لاستكمال خطة النمو العضوي. ونؤكد استمرارنا في تقييم الفرص المختارة بعناية والتي نؤمن بأنها تقدم فائدة نقدية وتوفر قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

وقال خورام سيد الرئيس التنفيذي لشركة «نور كابيتال ماركتس»: تعتبر «شعاع كابيتال» خياراً مثالياً لتعزيز نشاط خدمات ومنتجات التداول لدى «نور كابيتال ماركتس»، لا سيما عندما ننظر إلى حضورها الإقليمي الواسع وخبراتها المتنوعة. ويمكن تحقيق مقومات التكامل والتآزر المثلى بين الطرفين من خلال توحيد الجهود وقطاعات الأعمال المختلفة في الأسواق الجديدة، التي تشمل الكويت والأردن وتركيا. وبالنسبة إلى نور، فقد استطعنا إرساء أعمال رائدة في وقت قصير ونحن متحمسون للآفاق الهائلة لتقديم خطة عمل مشتركة بالتعاون مع شعاع.