الأسواق تتراجع تحت وطأة عمليات جني أرباح

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

هبطت الأسواق المحلية في ختام جلسة أمس، تحت وطأة عمليات جني أرباح أوقفت وتيرة صعود الأسهم التي وصلت لمستويات سعرية جاذبة، فيما هبطت مستويات السيولة دون حاجز 300 مليون درهم وسط حالة من القلق والترقب سيطرت على معنويات المستثمرين.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.63% إلى 2556.68 نقطة، مع انخفاض أسهم العقار والنقل والتأمين والبنوك والاستثمار والخدمات والاتصالات، فيما نزل سوق أبوظبي بنسبة 0.63% إلى مستوى 4831.14 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع.

ووصلت السيولة الإجمالية في السوقين إلى 298.87 مليون درهم، منها 194 مليون درهم في دبي، و104.87 ملايين درهم في أبوظبي، وجرى تداول 249.35 مليون سهم، موزعة بواقع 211.5 مليون سهم في دبي، و37.85 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3055 صفقة.

العقار

جاء تراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 3.12% بعد انخفاض أسهم إعمار العقارية 3% والاتحاد العقارية 4.14% وإعمار للتطوير 7.04% وداماك 2.89% وديار 2.92% وإعمار مولز 1.71%، كما قطاع البنوك بنسبة 0.93% بعد انخفاض سهم دبي الإسلامي 1.93% مع استقرار الإمارات دبي الوطني.

وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 1.82% مع تراجع سهم دبي للاستثمار 2.27% وسوق دبي المالي 0.25% وشعاع كابيتال 2.16%، بينما تماسك قطاع النقل مع ارتفاع أرامكس 0.47% والخليج للملاحة 0.81% في مقابل انخفاض العربية للطيران 1%.

وتصدر سهم الخليج للملاحة التداولات النشاط مستقطباً سيولة بنحو 44 مليون درهم، تلاه سهم تكافل الإمارات بتداولات بلغت 35.7 مليون درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 19.4 مليون درهم. وكان سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.94%، فيما كان غلفا للمياه الأكثر تراجعاً بنسبة 9.9%.

البنوك

وتراجع سوق العاصمة مع هبوط قطاع البنك بنسبة 0.6% مع نزول أبوظبي الأول 1% واستقرار أبوظبي التجاري، وارتفاع الاتحاد الوطني 2.08%، كما تراجع قطاع العقار بنسبة 3.31% بضغط هبوط سهم الدار 3.73% فيما ارتفاع إشراق 0.4%.

وانخفض أيضاً قطاع الاتصالات 0.47% مع هبوط سهم اتصالات بالنسبة ذاتها. في المقابل، ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.78% مع ارتفاع سهم دانة غاز 1% وطاقة 2.06%.

الأجانب

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء أمس، بصافي استثمار 9 ملايين ، موزعة بواقع 3.74 ملايين للعرب، و5 ملايين للمواطنين، و342 ألفاً للخليجيين بينما في المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 9 ملايين درهم.

ناسداك

وانخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.09% إلى 3066.75 نقطة بعد التداول على 1.39 مليون سهم بقيمة 1.42 مليون دولار من خلال 50 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 12.64 ألف عقد بقيمة 2.76 مليون، حيث ارتفعت عقود دي إكس بي 3.25% وأرابتك 1.97% بينما تراجعت عقود إعمار 3.02% ودبي للاستثمار 2.27% ودبي الإسلامي 1.95%

حقوق المستثمر

دعت هيئة الأوراق المالية المستثمرين إلى ضرورة ممارسة حقوقهم ومن بينها: الحق في تلَقّي نسخة من القوائم المالية للشركة، وحضور عمومية المساهمين ومناقشة البيانات وأداء الشركة، وحق التصويت والمصادقة على قرارات الجمعية العمومية.

إفصاحات

ـــ قرر مجلس إدارة بنك دبي التجاري عقد اجتماع الأربعاء المقبل لمناقشة الأمور الاعتيادية.

ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة أرامكس الثلاثاء المقبل لمناقشة مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتينية الأخرى.

ـــ يناقش مجلس إدارة شركة أورينت يوم إن بي تكافل الأحد المقبل مراجعة الإجراءات المتخذة لسير العمليات بالشركة.

ـــ أعلنت شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال الفترة من يوم 13 إلى 22 ديسمبر 2018.

ـــ ناقش مجلس إدارة شركة «إسمنت رأس الخيمة» استحواذ الشركة على شركة إسمنت أخرى ومحجر للمواد الأولية، وانتخب المجلس أحمد عامر عمر صالح رئيساً لمجلس الإدارة وخليفة يوسف عبدالله خوري نائباً للرئيس.