«ماركة»: تعديل قرارات العمومية يعكس الصيغة الدقيقة لهيكلة رأس المال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ماركة أن نتائج الجمعية العمومية المفصح عنها في 6 ديسمبر 2018 تم تعديلها لتعكس الصيغة الدقيقة للقرارات الخاصة المتعلقة بإعادة هيكلة رأس المال كما هو مذكور في أنظمة التصويت (التصويت الإلكتروني وأثناء اجتماع الجمعية العمومية)، والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية التي تم إرسالها إلى المساهمين، والإفصاح عنها في 8 نوفمبر الماضي، تجدون طية النتائج المعدلة لقرارات اجتماع الجمعية العمومية.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة «ماركة» الأربعاء المقبل، لمناقشة خطة إعادة هيكلة رأس المال، وأمور روتينية والقضايا الداخلية للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أنه تمت الموافقة خلال العمومية على استمرار الشركة وفقاً لقانون الدولة لعام 2015 بشأن الشركات التجارية بشرط تخفيض رأس المال من 500 مليون درهم إلى 49.88 مليون درهم عن طريق إلغاء عدد من الأسهم يوازي 450.12 مليون سهم على أساس تناسبي لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغ قدرها 450.121 مليون درهم، والموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لتنفيذ إجراءات تخفيض رأس المال وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات التنفيذية.

كما قررت العمومية زيادة رأس مال الشركة المصدر بحد أقصى 250 مليون درهم إماراتي من خلال إصدار 250 مليون أسهم جديدة كحد أقصى درهماً واحداً للسهم الواحد يتم عوضها للمساهمين الحاليين، والموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لتنفيذ إجراءات زيادة رأس المال، وسهم الشركة موقوف عن التداول منذ شهر مايو الماضي.