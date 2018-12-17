«زين» السعودية توقّع اتفاقاً بشأن مقابل تقديم الخدمة تجارياً

المصدر: الكويت ـــ رويترز

قالت «زين» السعودية، أمس، إنها وقّعت اتفاقاً مع الجهات الحكومية يتضمن توحيد المقابل المالي السنوي لتقديم الخدمة تجارياً، وخفضه إلى 10% من صافي إيرادات الاتصالات بدلاً من 15 % بدءاً من أول يناير.

وقالت زين السعودية في بيان نشرته شركتها الأم زين الكويتية بموقع البورصة : «إن الاتفاق يتضمن أيضاً تسوية المبالغ المختلف عليها مع هيئة الاتصالات للفترة من 2009 إلى 2017 على أن تقوم الشركة بالاستثمار في البنية التحتية خلال السنوات الثلاث المقبلة».

وأضاف البيان إن الأثر المالي المتوقع لهذه الاتفاقية سيتمثل في خفض المقابل المالي الذي تدفعه الشركة بمقدار 220 مليون ريال (58.7 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2018، «وسينعكس هذا التعديل في النتائج المالية المقبلة».