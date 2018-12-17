«دانة غاز» تخفض صكوكها إلى 404 ملايين دولار

أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «دانة غاز»، عن إعادة شراء ما قيمته 12 مليون دولار من صكوك «دلتا النيل للصكوك المحدودة» خلال شهر أكتوبر الماضي، لتنخفض صكوكها من 416 مليون دولار إلى 404 ملايين دولار.

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، إنها ستعيد هذه الصكوك إلى بنك أوف نيويورك ميلون في الوقت المناسب لإلغائها، مشيرة إلى أنه بعد إلغاء الصكوك المعاد شراؤها سينخفض إجمالي المبلغ المستحق من صكوك «دلتا النيل للصكوك المحدودة» إلى حوالي 404 ملايين دولار.

وتعتزم «دانة غاز» خفض صكوكها إلى 397 مليون دولار بحلول أكتوبر 2019، حيث إنه في حال عدم قيام الشركة بخفض حجم صكوكها سترتفع نسبة المرابحة (الفائدة) من 4% حالياً إلى 6%.