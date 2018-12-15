184 تريليون دولار ديون العالم

المصدر: واشنطن- وام

وصل إجمالي الديون في العالم العام الماضي إلى مستوى قياسي جديد قدره 184 تريليون دولار بما يعادل أكثر من 86 ألف دولار لكل شخص وهو ما يزيد على ضعف متوسط دخل الفرد السنوي في العالم.

وأظهرت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي أمس أن الولايات المتحدة والصين واليابان هي الدول الأكثر استدانة، محذراً من المخاطر المحتملة على نمو الاقتصاد العالمي نتيجة زيادة نصيب الدول الثلاث من إجمالي الديون لإجمالي ناتجها المحلي.

ويعادل إجمالي الدين في العالم حوالي 225% من إجمالي الناتج المحلي للعالم. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حجم ديون العالم خلال العام الماضي بمقدار تريليوني دولار.