صفقتان على سهم «أبوظبي الأول» بـ 1.8 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

شهد سهم «بنك أبوظبي الأول» القيادي تنفيذ صفقتين كبيرتين في تداولات أمس، على عدد 128 مليون سهم بقيمة 1.79 مليار درهم ليغلق على تراجع طفيف بنسبة 0.29%.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، وصلت مكاسب السهم منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 36% أو ما يعادل 3.7 دراهم، بعدما قفز من 10.25 دراهم وصولاً إلى مستوياته الحالية عند 13.96 درهماً. إلى ذلك، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة ستبدأ اعتباراً من الاثنين القادم ولحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية السنوية لعام 2018.

وذكر السوق في تعميم، أن هذا القرار سيطبق على جميع الشركات المدرجة، وجميع الإدارات والوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق. ومن المقرر أن تبدأ الشركات المدرجة مع نهاية ديسمبر الجاري بالإفصاح عن نتائجها المالية لعام 2018 بأكمله.