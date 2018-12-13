المشرق يتبنى حلول مايكروسوفت لأماكن العمل الحديثة

المصدر: دبي ـ البيان

اختتم المشرق أمس المرحلة الأخيرة من مبادرته الطموحة لتحقيق التحول الرقمي، حيث تبنى حلول مايكروسوفت لأماكن العمل الحديثة بهدف جذب العملاء وتمكين الموظفين وتعزيز العمليات وإعادة تحسين المنتجات والخدمات.

واعتمد المشرق كجزء من هذه المرحلة أجهزة سيرفس ومايكروسوفت 365 التي تتضمن (ويندوز 10 وأوفس 365 وانتربرايسيز موبيلتي وسكيورتي) وهو الحل الذي يجمع القدرات الإنتاجية والتعاونية مع إدارة الأجهزة والحلول الأمنية لحماية بيانات العمل.

وقال سانديب شوهان نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة العمليات والتكنولوجيا في بنك المشرق «إن التقدم في التكنولوجيا يخلق بيئة عمل حديثة ويزود الموظفين بأحدث الأدوات التي تساهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة مشاركة العملاء، وأود التنويه بأن منهجنا في التحول الرقمي بالتعاون مع خبرة مايكروسوفت سوف يعيد صياغة أسلوب العمل وإطلاق العنان للإبداع».

وقال سيد حشيش المدير العام الإقليمي لدى شركة مايكروسوفت الخليج «إن التحول الرقمي يمنح المؤسسات القدرة على إشراك العملاء وتمكين الموظفين وتعزيز العمليات وإعادة تحسين المنتجات والخدمات وقد نظرت مايكروسوفت من خلال العمل مع بنك المشرق في كيفية قيام كل عنصر من عناصر العمليات اليومية للبنك باستخدام التكنولوجيا الشاملة والمتجانسة كلياً، فقام بنك المشرق بتوحيد فوائد مايكروسوفت 365 وداينمكس 365 وأزور وسيرفس في منصة واحدة تحولية ساهمت بتحقيق تقدم ملموس وتمكين البنك من الابتكار والاحتفاظ بموقعه الريادي في هذا المجال».