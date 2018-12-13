عجمان تخطط لإصدار باكورة سنداتها الدولية بالدولار

المصدر: دبي - رويترز

قال مسؤول حكومي لوكالة رويترز، إن إمارة عجمان تخطط لبيع أولى سنداتها المقومة بالدولار العام القادم. وأضاف، إن عجمان تتطلع إلى الحصول على تصنيف ائتماني، وتهدف إلى طرح باكورة سنداتها الدولية في النصف الأول من العام القادم.

وقال، إن الحكومة ستدرس الصكوك والسندات التقليدية، لكنه قال إن القرار النهائي بشأن حجم وصيغة الدين المزمع بيعه لم يُتخذ بعد.

وأصدرت الإمارات في أكتوبر قانوناً يسمح للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار ديون سيادية.

ومن شأن هذا السماح للبنوك بشراء السندات الحكومية بالدرهم أو العملات الأجنبية، ما يمنحها أصولاً ذات تصنيف مرتفع يمكنها أن تدير بها السيولة لديها، فيما سيستخدم المصرف المركزي السندات للمساعدة في إدارة سوق نقد الإنتربنك (التعاملات بين البنوك).